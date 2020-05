Fjernundervisning på skolen

Sandra Karmann og de andre på Vestervangskolen var mandag morgen klar til at tage imod eleverne i 6. til 10. klasse. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Selvom også de store elever nu kommer tilbage til undervisningen på Glostrup Skole, vil de stadig opleve, at de ser deres lærer på video - eleverne skal nemlig ikke møde for mange lærere

Af Jesper Ernst Henriksen

Mandag morgen mødte eleverne i 6. til 10. klasse igen i skole for første gang i to måneder. På de fleste afdelinger er det lykkedes at finde plads til alle elever. På Skovvang var det dog nødvendigt at bruge lidt plads i Hvissingehallen på den anden side af Bystien.

Det bliver dog stadig en anderledes hverdag for eleverne. De skal være i skole hver dag fra klokken 8 til 13.30 og har et skema, hvor der er lagt vægt på at de stadig har de fag, der kan gennemføres med corona-forholdsregler.

– Vi har prioriteret, at de har dansk, matematik, deres sprog- og naturfag. Deres dansk og matematik vil blive varetaget af deres to hovedlærere, som altid er deres dansk- og matematiklærer, siger Sandra Karmann, afdelingsskoleleder på Vestervang.

Hvis dansk- eller matematiklæreren også underviser klassen i andre fag, så gør de selvfølgelig stadig det. I de fag, som bliver varetaget af andre lærere, bliver dansk- eller matematiklæreren i klassen og hjælper, mens undervisningen foregår via en video på smartboard fra et andet lokale.

– Hvis de for eksempel har tysk, og læreren, der er tilknyttet klassen ikke er tysklærer, så foregår undervisningen på smartboard og den lærer, der er i klassen, understøtter undervisningen, mens den foregår, siger Sandra Karmann.

Formålet er at undgå for mange lærere er i kontakt med hver klasse.

– Vi kører fortsat få lærere- princippet. Der er to lærere i hver klasse, hvis der er tre lærere, så er det fordi den ene er tildelt støttetimer til en særlig elev, siger Sandra Karmann.

Derudover er der selvfølgelig stadig den samme fokus på at holde god hygiejne.

– Vi har opdateret vores hygiejne- og adfærdsinstruks. Der er blevet skåret en smule ned for retningslinjer, men vi har valgt at fastholde det meste. Vi har justeret på antallet af daglige håndvaske, så vi også passer på børnenes hænder. Vi har sagt, at selvom der er skåret ned til en meters afstand, så har vi, de steder hvor vi har mulighed for det, mere end en meter mellem børnene, siger Sandra Karmann.