Flere corona-relaterede tricktyverier

HELE OMRÅDET. Københavns Vestegns Politi efterforsker lige nu flere sager om tricktyveri, hvor gerningspersonerne har skaffet adgang til ældre borgeres bolig ved at påstå, at de skulle gøre ekstra rent og lignende af hensyn til corona-smitte

Af Jesper Ernst Henriksen

De seneste uger har Københavns Vestegns Politi modtaget anmeldelse om to tricktyverier i Glostrup og Brøndby med relation til corona-situationen – senest har der været flere episoder i forrige weekend.

– At bruge corona-situationen til at få adgang til ældres bolig, er noget vi ser på med stor alvor. Der er grund til opmærksomhed – både blandt de ældre, men også hos deres pårørende, som vi opfordrer til at tale med deres ældre familiemedlemmer om episoderne, siger politikommissær Tue Lauenblad.

Ring hvis du er i tvivl

Tricktyvene kontakter ofte den ældre på bopælen under henvisning til at skulle ind og gøre ekstra rent, spritte af eller hjælpe med værnemidler. Når tricktyvene er kommet ind på bopælen, har en person talt med den ældre, mens en anden har stjålet værdier. Det er sket den 18. april i Brøndby og 23. april i Glostrup.

– Vi opfordrer til, at man alene lukker fremmede ind i sit hjem, hvis de kan fremvise gyldig legitimation. Hvis man er i tvivl om, hvem man står over for, kan man altid ringe til politiet. Så kan vi – evt. i samarbejde med kommunen – afklare om alt er i orden, siger Tue Lauenblad.

Selv om efterforskning i sagerne umiddelbart peger på, at flere forskellige personer står bag, kan Københavns Vestegns Politi ikke udelukke, at den samme personkreds står for flere sager.