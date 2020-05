Fortsætter kortere skoledage

Sådan så et skema for en 4. klasse ud for et par år siden. Nu kan de fjerne to af uu-lektionerne. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Eleverne fra 4. til 9. klasse i Glostrup skal også til næste år gå kortere tid i skole, end der er lagt op til i loven

Af Jesper Ernst Henriksen

I dette skoleår har alle elever fra 4. til 9. klasse på Glostrup Skole haft to UU-lektioner færre, end der egentlig står i folkeskoleloven, at de skal have. I stedet har de haft to voksne i to andre lektioner.

Det har der generelt været tilfredshed med blandt lærerne, der oplyser, at de kan nå de mål, der er med ordningen.

Målene med ordningen er at sikre en mere varieret og differentieret undervisning, at understøtte overgange fra indskoling til mellemtrin til udskoling, at skabe bedre mulighed for holddannelse, at øge fokus på faglighed, at sikre trivsel for alle, at støtte eleverne i at blive uddannelsesparate samt at skabe bedre rammer for inklusion.

På kommunalbestyrelsens møde i april blev det enstemmigt vedtaget at fortsætte med de kortere skoledage. For elever i 4. til 6. klasse bliver den forkortet med 1,5 time, så de skal være i skole 31,5 timer om ugen. For elever i 7. til 9. klasse bliver den forkortet med to timer, så de skal være i skole 33 timer om ugen.

Den kortere skoletid betyder, at børnene skal være længere tid i SFO. Der blev derfor givet penge til at forøge åbningstiden fra en pulje, der netop er øremærket kortere skoledag.