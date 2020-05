Gå på opdagelse i naturen – tre forslag til aktiviteter i naturen

Naturbingo er en sjov familieaktivitet lige i øjeblikket. Foto: Mia Vinkelman

HELE OMRÅDET. Aldrig har det været mere aktuelt for skoler og intuitioner at gå ud og bruge tid i naturen. Men rent faktisk er naturen alletiders læringsplads, fortæller naturfagsekspert og pædagogisk konsulent Mia Vinkelman

Af Mia Vinkelman

Børn synes, det er sjovt at være i naturen, hvor der er friere rammer og de kan udforske naturen. Det er en stor oplevelse for børnene at være længere tid i naturen, fordi det er nyt for børnene og naturen ændrer sig hele tiden.

I naturen er der mulighed for mange forskellige oplevelser og lege. Der er plads til at bevæge sig og der er ikke så mange regler. Jeg har tre forslag til aktiviteter, alle kan deltage i, uden at vide en hel masse i forvejen.

I skoven

Gå på kryds og tværs af skoven. Når I bevæger jer væk fra stierne, oplever man meget mere natur.

Lad børnene bestemme, hvilken vej I skal gå, så de kan bestemme noget selv. Hvis I løfter mos, vender sten, træstubbe og store grene, kan I finde bænkebidere, edderkopper, regnorme, snegle og myrer. Måske møder I en mus eller en hare. Giv jer tid til at lytte til fuglene. Man kan også bygge sin egen hule eller bygge videre på en af de huler, der er bygget i forvejen.

Ved søen

Ved søerne kan man fiske efter små dyr og haletudser. I skal fiske imellem planterne, så er der størst chance for at fange noget. Hæld fangsten ned i en plastikbakke, en spand eller et syltetøjsglas. Man kan låne fiskenet ved naturskolen i Herstedhøje. Det er også en god idé med et forstørrelsesglas. I kan tale om hvor er dyrets levested? Hvor mange ben har dyret? (et insekt har seks ben) Hvordan ser dyret ud? Hvordan føles det at røre ved dyret?

På stranden

Naturbingo er en leg, der kan leges i en skov, på stranden og andre naturområder, hvor man let kan finde ting fra naturen. I naturbingo skal børnene have en bingoplade, der tegnes i sandet eller f.eks. laves ud af grene på en græsplæne. Børnene kan også inddeles i hold med to eller tre børn på hvert hold.

Den voksne lægger en bingoplade, som børnene skal udfylde med de samme ting. Spillet kan enten spilles på tid for eksempel 15 minutter eller indtil det første barn/hold har fyldt en plade.

Vinderen af spillet er enten den, der er hurtigst færdig eller den, der ligner den oprindelige plade bedst.

Tag eventuelt et billede af pladen, så børnene kan vise den til andre og fortælle, hvad de har lært.

I kan tale med børnene om: Hvad hedder tingene? Hvordan ser tingene ud? Hvordan føles de? Hvor kommer det fra? Er tingene fra naturen? Eller affald? Hvor tungt er det? Kan det spises? Er det en bestemt sten? Hvordan er sten forskellige? Lugter det? Var der noget, der var svært at finde? Er der noget, der er let at finde?

Når vi tager børnene med ud i naturen, får de oplevelser sammen med andre. Det bidrager til gode relationer, mental sundhed og trivsel. Når børnene får oplevelser og erfaringer med naturen lærer de den bedre at kende. Jeg mener, det er godt for børn at være mere i naturen, også på længere sigt, fordi børnene skal kende naturen for at kunne passe bedre på den.