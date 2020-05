Går glip af milllioner på grund af covid-19

Der har ikke været meget liv på fodboldbanerne ved Brøndby Stadion i de seneste måneder på grund af risikoen for smitte med corona-virus. Foto: Robert Hendel

SPORT. I de seneste to måneder har medlemmerne af Brøndbyernes IF ikke kunnet træne på de forårsklare fodboldbaner. Og selvom der nu er udsigt til at komme på græs igen, ender corona-krisen med at koste klubben indtægter i millionklassen

Af Robert Hendel

Banerne må ikke benyttes, står der på et rødt skilt af metal, der er boret ned i det forårsklare, grønne græstæppe. Kridtstregerne, der normalt afgrænser de mange fodboldbaner i området, er væk.

Normalt er foråret ensbetydende med hundredevis af fodboldspillere, der hver dag dribler hen over de nyslåede baner. Sådan er det bare ikke i år.

Siden midten af marts har de mange hundrede fodboldspillere i Brøndbyernes IF været afskåret fra at dyrke deres hobby på grund af udbruddet af corona-virus. Det er noget, de mærker i fodboldklubben.

– For en fodboldklub af vores størrelse betyder det rigtig meget, at vi ikke har åbent, og at børn og unge ikke kan bruge hverdagen på at spille fodbold og være sammen med deres kammerater, fortæller Christian Barrett, der er formand for Brøndbyernes IF.

Nedlukningen af Danmark på grund af risikoen for covid-19, har ikke kun fået klubbens mange medlemmer til at sukke efter at komme ud i foreningslivets fællesskab på på anlæggets mere end 30 baner. Corona-epidemien betyder også, at klubben har måttet aflyse sommerens Brøndby Cup, der er et af årets helt store højdepunkter.

– Det bliver lige så mærkeligt som en sommer uden Roskilde Festival og Tour de France, mener Michael B. Espersen, der er forretningsfører i Brøndbyernes IF.

Aflysningen var uundgåelig. Den aktuelle situation i Danmark umuliggør, at mellem fire- og femtusinde fodboldspillere kan være samlet i den uge, Brøndby Cup finder sted.

– Det er rigtig trist. Ikke bare for os i klubben, men også for kommunen generelt. Brøndby Cup er jo en stor begivenhed, der har været der i mange år, og pludselig er den bare væk, siger Christian Barrett om beslutningen om at sløjfe klubbens årlige sommerstævne, der første gang så dagens lys i 1979.

Rammer pengepungen

Med aflysningen af årets Brøndby Cup kommer Brøndbyernes IF til at gå glip af de indtægter, som stævnet genererer. Det samme gælder overskuddet fra de mindre stævner, som klubben også arrangerer i løbet af året.

– Vi skulle have afviklet to weekend-stævner i foråret, som begge havde over 200 hold tilmeldt. Overskuddet fra de stævner mister vi også, forklarer Michael B. Espersen.

Tabet af de indtægter er der indtil videre ingen hjælpepakke fra regeringen, som kan dække, og det ærgrer klubbens forretningsfører. Overskuddet går blandt andet til ungdomsarbejdet i klubben.

– Det er med til at forbedre faciliteterne og til at skabe spillere, der kan komme ind og spille på førsteholdet hos kvinderne og herrerne, så det er ret frustrerende, siger Michael B. Espersen.

Han ønsker dog at se tiden an, før han afskriver de stævner, som klubben har planlagt til efteråret.

– Det eneste, vi ved, er at Kåre Mølbak siger, at vi skal holde afstand i lang tid endnu. Så det kan godt se lidt sort ud lige nu, men lad os nu se tiden an, lyder det fra Michael B. Espersen, der er den eneste ansatte i klubben, som ikke er sendt hjem som følge af corona-krisen.

Lige nu forholder forretningsføreren sig sammen med klubbens bestyrelse til de mange nye meldinger, der kommer. For selvom fodbolden lige nu ligger stille lidt endnu, kommer der også en tid efter corona-krisen. Derfor gælder det nu om at være så godt forberedt som muligt, når tilstandene i klubben atter bliver normale.

– Vi har set på, hvordan vi økonomisk kan klare resten af året. Vi har sparet de steder, vi kan. Men det er klart, at vi resten af året kommer til at spare andre steder også, forklarer bestyrelsesformand Christian Barrett.

Han er dog stadigvæk rolig på klubbens vegne, fordi økonomien er god. Derfor tror formanden også på, at klubben nok skal klare sig igennem den nuværende situation uden for mange skrammer.

– Men de penge, vi mister her, kommer altså til at koste et andet sted. Det kan for eksempel være, at vi har hensat nogle penge til inventar i det nye klubhus. Dem kommer vi så til at tage lidt fra, siger Christian Barrett.

Mister salg på stadion

Foruden indtægter fra klubbens mange stævner tjener Brøndbyernes IF også penge, når der bliver spillet Superliga-fodbold på Brøndby Stadion.

Men selvom regeringen i sidste uge gav grønt lys til, at Superligaen igen kan komme i gang, betyder det ikke, at der kommer penge i amatørafdelingens kasse. I første omgang bliver kampene spillet uden tilskuere, og derfor går Brøndbyernes IF glip af omsætningen i boderne under kampene. Her henter klubben normalt en stor del af sine indtægter i løbet af et år.

– Set over en hel sæson tjener vi penge ved salget i boderne, siger Michael B. Espersen og tilføjer, at klubben også henter et større beløb ved at stille frivillige til rådighed for kontrollørkorpset og i loungerne på stadion.

Han og Christian Barrett anslår, at klubben i hvert fald går glip af en million kroner, hvis resten af kampene i 2020 bliver spillet uden tilskuere.

– Der kommer næppe tilskuere på stadion i år. Vi har nået at få afviklet én kamp i år, så det er jo nærmest et helt år, vi kan kigge ind i, hvor vi går glip af langt størstedelen af vores indtægter, siger Christian Barrett.

Formanden håber derfor, at der vil blive taget højde for den slags tab i Danmarks Idrætsforbunds forhandlinger med Kulturministeren.

– Vi håber stadigvæk, at nogle af hjælpepakkerne til foreningerne kan blive tilpasset, så de også dækker de indtægter, vi går glip af. Lige nu er det kun omkostningerne, der bliver dækket, siger han.

Christian Barrett ser dog fortrøstningsfuldt på fremtiden.

– Vi har heldigvis en god, solid kapital bagved, som vi kan tære på. Nu kunne vi ikke forudse den her situation, men der kunne jo være et år, hvor Brøndby Cup slog fejl, eller der var nogle andre investeringer, som ikke skulle tages af daglige drift, forklarer formanden i Brøndbyernes IF.

Han kan samtidig konstatere, at klubben ikke har de samme udgifter, som når der er gang i boldene ude på de mange baner. Det drejer sig blandt andet om honorarer til dommerne og udgifter til busser, når eliteholdene skal til Jylland.

– Det er ikke mange regninger, vi betaler i øjeblikket. Der er selvfølgelig de faste udgifter, for eksempel forsikringer. De skal jo betales, men de øvrige udgifter, der er forbundet med at spille fodbold, er der ikke lige nu, siger Christian Barrett.

Lige nu er han glad for, at klubben er økonomisk gearet til at komme igennem et år uden fodbold.

– Det ser ud til, at vi nok skal klare 2020 med de præmisser, vi kender til nu. Det forudsætter selvfølgelig, at der bliver indbetalt kontingenter til efteråret, erkender klubformanden, der ikke har meget positivt at sige om den nuværende situation, som klubben befinder sig i.

Medlemmer bakker op

Formanden kan dog glæde sig over, at klubben har fået mange positive tilkendegivelser fra sine 1.200 medlemmer. Ifølge forretningsfører Michael B. Espersen har der kun været en enkelt henvendelse om en eventuel kontingentfritagelse i de seneste to måneder.

– Vi har ikke haft drøftet det i bestyrelsen endnu, men umiddelbart er det ikke tanken, at vi gør det, fordi det jo er et medlemskab af en forening, man betaler for, siger Christian Barrett.

Han oplever stor forståelse for situationen, og formanden håber da også, at der er den samme opbakning blandt medlemmerne, når klubben igen opkræver kontingent til efteråret. Formanden tror dog, at klubben kan komme ud for, at der er nogen, der vælger at melde sig ud.

– Det er da klart, at melder 500 medlemmer sig ud, så er vi i gevaldige problemer, erkender Christian Barrett.

I givet fald vil det betyde et yderligere indtægtstab på over 400.000 kroner på et halvt år. Formanden tror dog ikke på, at det kommer til at ske. Han forventer måske, at der kommer nogle enkelte udmeldelser, som der gør hvert halvår. De bliver dog udlignet af et tilsvarende antal nye indmeldelser.

Fodboldklubben er dog opmærksom på situationen, og derfor vil Christian Barrett og resten af bestyrelsen skrive ud til medlemmerne og appellere til, at de holder fast i medlemskabet.

– Det, man skal tænke på, er, at der også skal være en fodboldklub bagefter, siger Christian Barrett.

Noget tyder dog på, at klubbens mange spillere snart kan komme på græs igen. Torsdag før Store Bededag fik fodboldklubberne igen mulighed for at åbne banerne i Danmark i denne uge. Det betyder dog, at ikke, at amatørfodbolden i Brøndby kommer i gang lige med det samme.

– Vi skal være sikre på, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at spille fodbold i Brøndbyernes IF i den nuværende situation, understreger han.

I første omgang har myndighederne tilladt, at der bliver trænet efter nogle særlige corona-regler, som Dansk Boldspil-Union har udfærdiget. Eksempelvis må der maksimalt være 10 personer samlet ad gangen, og spillere og trænere skal stadigvæk holde to meters afstand til hinanden.

– Når vi kan efterleve myndighedernes anvisninger, kan vi åbne. Ikke før, siger Christian Barrett og tilføjer, at klubben også skal i dialog med kommunen om, hvornår banerne atter kan blive kridtet op til bold.

– For os er det vigtigt som klub, at vi fuldstændig har opbakningen fra myndighederne og kommunen til at træne igen. Jeg tror ikke nødvendigvis, at vi får et klap på skulderen, hvis vi åbner klubben. Vi får til gengæld helt sikkert nogle tæsk, hvis der er nogen, der bliver smittet, hvis vi ikke har passet ordentligt på, lyder det fra Christian Barrett.