Giv dit køkken nyt liv

SPONSORERET INDHOLD: Hvis køkkenet mangler liv og er blevet lidt gråt at se på, er der en god chance for, at du ikke gider at bruge tid derude. Hverken på at lave mad eller på at spise, hvilket kan betyde take-away og nemme mikroovnsretter lidt for ofte. Derfor er det vigtigt, at du giver indretningen en kærlig hånd i dit køkken, når du kan mærke, at der trænger til nyt liv.

Lad aldrig væggene være tomme

Plakat, billeder og kunst på væggene, er noget som mange mener, at der hører til i stuen og soveværelset. Væggene bør dog aldrig være tomme, uanset hvilket rum der er tale om, så det gælder også køkkenet. Det første du skal gøre for at give dit køkken mere liv, er at hænge noget på væggene. Du kan finde et stort udvalg af plakater her.

Der findes mange forskellige plakater og kunst, og det burde derfor også være til at finde noget, som du synes, at der passer til stilen og et køkken.

Et funktionelt køkken et et attraktivt køkken

Hvis der er noget, der kan skræmme folk fra at bruge deres køkken, er det, at det ikke er funktionelt. Derfor er det noget, som du bør have for øje, når du indretter. Det vil sige, at de ting, som du bruger mest, skal være lige ved hånden og ikke gemt væk bagerst i skabet. Hvis det bliver gemt langt væk, eller er bøvlet at finde frem, er der en stor chance for, at det ikke bliver brugt.

Køkkenmaskiner er meget bedre at stille på bordet, end i skabet. Vel og mærke hvis det er nogle, som du bruger, og som er besværlige at flytte rundt med. Sørg desuden for at få ryddet ud i det ting, som du ikke bruger, så de ikke fylder rundt omkring. Jo færre ting du har, jo mindre behøver du også at rode efter det.

Godt med lys

Et helt andet tip er, at du skal sørge for, at der er godt med lys i køkkenet. Der er ingen, der har lyst til hverken at spise eller lave mad i et køkken, hvor der ingen lys er. Sørg derfor for, at der kommer maksimalt lys ind af vinduerne, der er i køkkenet, og sørg for nogle ordentlige lamper over spiseborde såvel som der, hvor du laver mad. Lamperne der, hvor du laver mad, skal give rigeligt med lys, så du kan ses, hvad du laver, uanset tid på døgnet eller årstiden.