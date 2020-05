Glostrup Hallen får gummi-gulv

Huller som dette er ikke gode at falde på som idrætsudøver. Derfor skal Glostrup Hallen have et nyt gulv. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Der skal lægges nyt gulv i Glostrup Hallen. På grund af nye miljø-krav bliver det dog et gummi-gulv ligesom i kommunens nye haller

Af Jesper Ernst Henriksen

Det gamle træ­gulv i Glostrup Idrætsanlæg Hal 1, der for det meste bare bliver kaldt Glostrup Hallen, er ved at være slidt op. Der er flere steder huller i gulvet, der kan være farlige for idrætsudøverne, hvis de falder og glider hen over et hul. Gulvet er slebet og høvlet ned så mange gange, at man ikke kan gøre det igen.

På kommunalbestyrelsens møde i april blev det vedtaget at bruge en million kroner på et nyt gulv til hallen. Det bliver et såkaldt PU-gulv, der er et gummi-materiale. Palle Laustrup (SF) foreslog, at bruge yderligere en halv million kroner, så hallen kan få et trægulv igen.

– Jeg vil gerne have, at man har et flot og prægtigt gulv, som er hallen værdig, sagde han.

Det fik dog kun opbakning fra Bylisten.

Nemmere vedligehold

Folkebladet har spurgt Bo Billenstein, Centerchef i Center for Kultur, IT og Udvikling, hvad fordele og ulemper er ved de to gulvtyper.

– En væsentlig grund til at vi – og andre kommuner – går væk fra trægulvene er, at det på grund af miljøregler ikke længere er tilladt at bruge såkaldt isocyanat lak på trægulvene. De vandbaserede lakker, som må bruges i dag, kan ikke beskytte gulvet særlig godt. Det er et problem, fordi man er nødt til at bruge opløsningsmidler tre-fire gange om ugen til blandt andet at fjerne harpiks, når man afrenser gulvene. Efter et år ”skræller” lakkerne af. Derefter er man nødt til at slibe gulvet og igen lægge en ny lak på. Gulvets holdbarhed er derfor blevet kortere med de nye lakker, da der kun skal to høvlinger og tre til fire slibninger til før gulvet skal skiftes. Levetiden for et trægulv er derfor nede på syv til ti år, og vedligeholdelsesudgifterne høje. Dertil kommer, at vedligeholdelsen tager noget tid, hvor hallen er lukket til gene for brugerne. Trægulvene er også cirka 25 procent dyrere i anskaffelse end PU-gulvet , oplyser han.

Det er også en fordel med et PU-gulv, hvis det bliver nødvendigt at male nye streger på gulvet, når forbundene ændrer reglerne for opstregning.

Udover gulvet i Hal 1 bliver det nye gulv i Hal 3 også et PU-gulv. Hal 2 bliver ikke brugt til håndbold og der vil fortsat være trægulv.

For håndboldspillerne kan det på sigt blive en fordel at træne på et PU-gulv.

– Trægulvene har et lidt anderledes boldopspring end de nye PU-gulve og derfor vil nogle foreninger helst spille på dem. Andre foreninger foretrækker PU-gulvene. Med tiden bliver det en fordel at være vant til at træne på PU-gulvene, fordi det i stigende grad er dem, der vil blive anvendt i landets idrætshaller. Tophåndbold spilles på de nye PU-gulve, siger Bo Billenstein.