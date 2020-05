Glostrup: Vi kommer ud med skinnet på næsen

GLOSTRUP. Officielt står Glostrup til at tabe 6,7 millioner kroner på udligningen, men da man samtidig garanteres finansieringstilskuddet, så bliver det formentlig ikke nødvendigt at finde besparelser, siger borgmesteren

Af Jesper Ernst Henriksen

I det første oplæg til en reform af udligningsordningen stod Glostrup til at skulle have omkring en million kroner om året. Da aftalen blev indgået i sidste uge, står det klart, at Glostrup vil miste 6,7 millioner kroner om året. Alligevel roser borgmester i Glostrup, John Engelhardt (V), resultatet.

– Min første tanke er, at det er godt for landet som sådan, at der er fundet en løsning. Der er mere musik i denne løsning end der var i den første, som regeringen fremlagde. Det var nok mest et oplæg til forhandling, og det nuværende resultat er mere retfærdigt for landet som sådan, siger han.

Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti aftalte med budgettet for i år, at det skulle være et to-årigt budget, men at det kunne blive nødvendigt at genåbne budgettet i dette års budgetforhandlinger, hvis Glostrup Kommune endte med en stor regning i udligningsreformen. Det bliver ifølge John Engelhardt ikke nødvendigt.

– Finansieringstilskuddet bliver permanent på 12,2 millioner kroner. Vi havde kun budgetteret med det halve, så det svarer nogenlunde til det vi mister. Det kommer ikke til at betyde noget for serviceniveauet eller for skatten, siger han.

Han er glad for, der nu er en bred aftale, hvor Venstre og Socialdemokratiet har forpligtet hinanden til, at der ikke blive lavet om i udligningssystemet, uden den anden part er med.

– Vi får fred og kan diskutere, hvordan vi løser vores kerneopgaver på lang sigt. Det er rart at have et bedre fundament at arbejde ud fra, siger han.