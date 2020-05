God kommunal indsats giver flere ansøgere til erhvervsuddannelserne

DEBAT. Af Peter Lanng Nielsen, Næstformand i DI Hovedstaden

Efter en lang periode, hvor gymnasiale uddannelser har været de unges foretrukne valg efter grundskolen, viser nye tal, at tendensen er ved at vende i Glostrup Kommune. Andelen af unge, som har søgt ind på en erhvervsuddannelse efter grundskolen, er steget fra 16,0 procent i 2019 til 20,3 procent i år.

Det synes jeg er en udvikling, som er værd at glæde sig over – især i disse udfordrende tider. Hos DI Hovedstaden har vi været meget opmærksomme på, at virksomhederne har haft stor efterspørgsel efter faglærte medarbejdere. Det er derfor dejligt at se, at de unge i Glostrup er begyndt at vende blikket mod erhvervsuddannelserne. Det er afgørende, at vi ude hos virksomhederne har mulighed for at få kvalificerede, faglærte medarbejdere – også når vi kommer ud på den anden side af corona-krisen.

Det er tydeligt, at den sammenhængende kommunale ungeindsats, som Glostrup Kommune har implementeret, har haft en stor effekt. Kommunen har arbejdet systematisk med at styrke overgangen til erhvervsuddannelserne fra grundskolen. Det har blandt andet betydet en styrkelse af uddannelsesvejledningen samt integration af andre fagligheder i vejledningen. Samtidig er den virksomhedsrettede indsats i udskolingen blevet øget, og de unge har herigennem fået et bedre begreb om, hvad man kan blive med en erhvervsuddannelse. De nye tal viser nu, at disse tiltag har givet pote. Det tværfaglige samarbejde har betydet, at flere unge har fået øjnene op for de muligheder, som en faglært uddannelse kan byde på.

Den flotte udvikling i antallet af ansøgere er bestemt ikke en stigning, vi ser alle steder. Det kræver en stor indsats fra kommunen at flytte de unges opmærksomhed i retning af erhvervsuddannelserne og de muligheder, der eksisterer her. Der skal derfor lyde en stor tak til Glostrup Kommune for den flotte indsats, som i dén grad har vist sig at bære frugt, og samtidig en opfordring om at fortsætte det gode arbejde. Vi kommer til at få brug for de unge ude hos virksomhederne – både nu og i fremtiden.