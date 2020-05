Gode kommunale prioriteringer hjælper økonomien

DEBAT. Af Kim Valentin (V), Folketingsmedlem valgt i Ballerupkredsen

Coronakrisen har sat pres på vores økonomi. Fra Christiansborg har vi ophævet anlægsloftet for 2020, der giver kommunerne mulighed for at investere og fremrykke investeringer i infrastrukturen og andre samfundsnyttige formål. Jeg glæder mig over, at kommunalbestyrelsen i Glostrup følger op med initiativer til at understøtte kommunens økonomi og erhvervsliv.

Der er al mulig grund til at rose kommunens beslutning om 18 mio. kr. i direkte fremrykninger, 3 mio. til renovering af institutioner foruden øgede grønne miljøinvesteringer for cirka 6 mio. kr. Hvis vi tænker smart, bruger vi situationen til at opruste samfundet forskellige relevante steder, imens vi bevæger os mod lysere økonomiske tider.

Jeg glæder jeg mig over at være borger i et så velfungerende og konstruktivt samfund som det danske. Det er ikke sikkert, vi har set det værste af den økonomiske krise endnu, men i fællesskab er jeg overbevist om, at vi kommer styrket ud på den anden side.