Hjælper Myanmar med ny arbejdsmiljølov

Her underviser Anne Sofie Biering fra Glostrup i Myanmar. Foto: Den danske ambassade i Myanmar

GLOSTRUP. I Myanmar findes der ingen love, der beskytter arbejdstagere mod ulykker og usundt arbejde. For at skabe bedre arbejdsvilkår for myanmarerne, er juristen Anne Sofie Biering fra Glostrup rejst til Myanmar, hvor hun hjælper landet med at implementere en ny arbejdsmiljølov

Af Jesper Ernst Henriksen

49-årige Anne Sofie Biering er udsendt af Arbejdstilsynet til Myanmar gennem Udenrigsministeriets myndighedssamarbejde. Hun sidder på en plastikstol i et lille lokale i Yangons hovedkontor for Myanmars arbejdstilsyn, hvor tunge gardiner i brunlige nuancer lukker solens stråler ude. Anne Sofies opgave er blandt andet at hjælpe Myanmars arbejdstilsyn med at implementere landets nye arbejdsmiljølov, som er en rammelov, der har til formål at beskytte arbejdstagere og fastlægge ansvar. Af den årsag er der behov for nogle bekendtgørelser, som de tilsynsførende kan bruge, når de skal føre tilsyn på arbejdspladser og give påbud. Det er ottende gang inden for de sidste tre år, Anne Sofie er i Myanmar, hvor hun sammen med seks lokale tilsynsførende har arbejdet med udviklingen af bekendtgørelser. På nuværende tidspunkt arbejder de på en bekendtgørelse om arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen, hvor de blandt andet opstiller regler for nedstyrtningsfarer og adgangsveje og strafbestemmelser for overtrædelse deraf.

– Bekendtgørelserne er en udmøntning af rammeloven. De skal være tilpasset arbejdsmarkedet i Myanmar. Det kender jeg ikke, men det gør de lokale tilsynsførende. Jeg bidrager med viden og gode løsninger fra det danske system, forklarer Anne Sofie, der har arbejdet som centerjurist hos Arbejdstilsynet i København de sidste otte år.

Sikkert at arbejde

Med undtagelse af fabrikker har arbejdsmiljøet i Myanmar ikke tidligere været reguleret. Det gælder også byggepladser, som Anne Sofie og de lokale tilsynsførende har besøgt flere af. Besøgene skal udvide de tilsynsførendes bevidsthed om den virkelighed, som reglerne vil skulle fungere i.

– Det handler om at beskytte folk mod ulykker, nedslidning og sygdom, for ellers er der pludselig en masse forsørgere, der ikke kommer hjem eller bliver slidt op, siger Anne Sofie.

Grundet få juristkompetencer i Myanmar er hendes lokale kollegaer ingeniører. Det forhindrer dem imidlertid ikke i at vise stor interesse for lovgivning. En af Anne Sofies kollegaer er 32-årige Daw Hnin Yu Wai, der er uddannet kemiingeniør og arbejder som assistent for direktøren for arbejdsmiljø i Yangons sydlige distrikt.

– Vi har både set steder, hvor der bliver bygget bygninger og broer. Når vi besøger byggepladserne, ser vi mange farer, men med de bekendtgørelser, vi laver, vil flere af de arbejdende være sikre, fortæller Daw Hnin Yu Wai.

Også godt for Danmark

Ifølge Anne Sofie er det ikke blot Myanmar og landets befolkning, myndighedssamarbejdet gavner – det samme gælder Danmark. Anne Sofie har mødt flere danskere, som projekterer større byggerier og klimasikringsprogrammer i Myanmar. Hun mener, at de også har en interesse i, at deres projekter bliver udført på en forsvarlig måde:

– Som dansker vil du gerne vide, at dine projekter bliver udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, selvom det foregår i udlandet. At der ikke bliver brugt børnearbejde på byggepladserne, og at folk ikke falder ned og dør eller bliver klemt ihjel, siger Anne Sofie.

Den nye arbejdsmiljølov skal bidrage til at sikre ordentlige arbejdsforhold. Såfremt det ikke gør sig gældende, skal bekendtgørelserne give mulighed for påbud og straf.

Ukendt territorium

Først nu er der begyndt at være opmærksomhed på arbejdsmiljø i Myanmar. Det giver Danmark en unik mulighed for at hjælpe Myanmar i den rigtige retning, forklarer Nanna Sars Schewitsch, der som sektorrådgiver på den danske ambassade i Myanmar understøtter Anne Sofies arbejde. Hun uddyber:

– Det handler om samskabelse. Vi kapacitetsopbygger Myanmar med udgangspunkt i Danmarks gode erfaringer og løsninger.

De to lande kan ikke sammenlignes ifølge Anne Sofie. Hun fortæller, at arbejdsmiljøområdet i Danmark er meget mere reguleret, og hun giver forpligtelserne i forbindelse med arbejdspladsvurderinger som eksempel.

– I Myanmar har man indtil nu ikke haft andet end en fabrikstilsynslov fra 1951, som kun gælder fabrikker og minder om den, vi havde i Danmark for mere end 100 år siden, forklarer Anne Sofie.

Den nye arbejdsmiljølov, der skal dække alle arbejdspladser, er derfor tiltrængt.

Da Anne Sofie bliver spurgt til fremtidsudsigterne for implementeringen af Myanmars nye arbejdsmiljølov, svarer hun, at de ser gode men lange ud.

– Men man skal jo starte et sted, tilføjer hun.