Hold gang i Glostrup

Af Af Per Olsen, Formand LO Hovedstaden og Mads Raaschou, Formand Dansk Byggeri Hovedstaden

LO Hovedstaden og Dansk Byggeri Hovedstaden har i fællesskab sendt otte idéer til borgmestrene i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk kommuner.

Tiden er inde til stærke initiativer og kreative idéer, fordi coronaen, som bekendt raser i vores samfund og efterlader mange triste skæbner i sit kølvand. Værst er det selvfølgelig for dem, som rammes af sygdom og død – men der er også voldsomt og livsomvæltende for de mange, som mister deres arbejde eller må lukke deres foretagender.

Nu har det efterhånden stået på så længe, at langt de fleste af os har venner, bekendte, familiemedlemmer, som har oplevet sådanne tab med alt hvad det indebærer af personlige og økonomiske konsekvenser.

Vi har derfor i fællesskab i LO Hovedstaden og Dansk Byggeri sendt otte idéer til en række kommuner, heriblandt Glostrup, Brøndby og Vallensbæk.

Vores forslag kommer både arbejdsgivere og arbejdstagere til gode. Vi foreslår at fremrykke planlagt anlægsarbejde, iværksætte energi- og klimarenovering af bygninger, at foretage klimasikring, at øge vedligeholdelsen af kommunale veje og stisystemer, at være ekstra opmærksom på at oprette praktikpladser, så de unge kan uddanne sig, at tildele hurtigere sygedagpengerefusion, at indføre politisk hastebehandling af ansøgning om kommunal garantistillelse indenfor den almene boligsektor samt at suspendere eller afskaffe lejebetaling på offentligt vejareal.

Disse initiativer kan medvirke til at holde hånden under erhvervslivet og arbejdspladserne i Glostrup. Det er forslag, som kommer både arbejdsgivere og arbejdstagere til gode og vi håber, at borgmesteren kan finde inspiration i dem.

Dertil kommer, at vi gerne vil takke for de mange initiativer, som kommunen allerede har taget.