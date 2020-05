Hverdagen kommer tilbage i daginstitutionerne – næsten da

BRØNDBY. Nye retningslinjer giver plads til alle børn i Brøndbys dagtilbud. Sundheden er dog stadigvæk i fokus

Af Robert Hendel

I denne uge er de forskellige dagtilbud i Brøndby Kommune atter klar til at modtage alle børn efter at have været udfordret på pladsen efter genåbningen.

Med Sundhedsstyrelsens seneste retningslinjer må børnene igen være samlet på deres faste stuer, idet kravet om et højere antal kvadratmeter per barn er ophævet. Det betyder, at børnene igen vil være sammen med de børn og voksne, som de har været vant til at være sammen med før nedlukningen af det danske samfund i midten af marts.

Der er dog stadigvæk stort fokus på, at hverdagen er sundhedsfagligt forsvarlig og tryg for både børn og voksne. Derfor vil aflevering og afhentning eksempelvis foregå udendørs for at mindske smittekæder, og børnene omgås ikke hinanden på tværs af stuerne.

De mange dagtilbud i kommunen kører med begrænset åbningstid fra klokken 7 til 16, da der ikke er nok personale til, at alle stuer kan være bemandet i ydertimerne.