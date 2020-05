Kasper Sand Kjær: Vi kan ikke spare os ud af krisen

Henrik Lund skulle have talt i bibliotekssalen igen i år. Foto: Jesper Ernst Henriksen (arkiv)

GLOSTRUP. 1. maj bliver traditionelt fejret med et fælles arrangement for SF og Socialdemokratiet i kælderen under Glostrup Bibliotek. Blandt talerne i år skulle have været Kasper Sand Kjær og Henrik Lund. Vi bringer her noget af deres taler

Af Jesper Ernst Henriksen

Tale af Kasper Sand Kjær (S)

Folketingsmedlem valgt i Ballerup-kredsen, der også dækker Glostrup

Kære kammerater! Det er en helt særlig 1. maj i år. Corona-virussen gør, at vi står i en krisetid. Nogle danskere har mistet familiemedlemmer eller venner. Andre lever i isolation, fordi de eller deres kære er i risikogruppen. Nogle har måske mistet deres arbejde. Mine tanker og vores solidaritet går i dag til jer, der har det svært som konsekvens af corona-krisen.

Denne krise er hverken den første eller sidste, vi kommer til at opleve i Danmark. Derfor er det meget afgørende, at vi tager ved lære af de erfaringer, vi har gjort på baggrund af andre kriser.

For lidt over 10 år siden ramte Finanskrisen. Dengang troede vi, at vi kunne spare os ud af krisen. Det var en fejl. Vi får ikke genoprettet økonomien ved at sende regningen til de arbejdsløse, de studerende, de nedslidte og velfærden – sådan som de borgerlige partier gjorde dengang.

I de kommende måneder venter der mange politiske kampe. Men inden da skal vi have vundet den første: Kampen mod corona. Når det er gjort, kommer vi til at fokusere benhårdt på det, vi gik til valg på: At sætte fællesskabet og velfærden først, at sikre en ret til tidligere pension for dem med mange år på arbejdsmarkedet i de hårdeste jobs, et Danmark i den grønne førertrøje, et uddannelsessystem med plads til flere unge – og meget mere.

Indtil videre lysner det i kampen mod corona. Vores sundhedssystem er ikke blevet overbelastet, fordi nedlukningen af samfundet og vores alles samfundssind har været effektiv. Det gør, at vi nu er i gang med en rolig og fornuftig genåbning af Danmark.

Når vi er ovre Corona, glæder jeg mig til de politiske kampe for et endnu stærkere fællesskab, et mere retfærdigt arbejdsmarked, et mere inkluderende uddannelsessystem og for et mere lige samfund. Rigtig god 1. maj!



Send regningen til bankerne

Tale af Henrik Lund (SF)

Formand for SF-Glostrup

Det er i dag 1. maj, men det er en noget anderledes 1. maj end vi normalt fejrer. Landet – ja hele verdenen – er lukket ned, vi har en pandemi, som har sat hverdagen skakmat.

En sådan situation giver plads til eftertænksomhed – kunne vi have gjort noget anderledes – og hvor er vi dog små hver især, når naturen for alvor folder sig ud og truer os. Der er gjort rigtigt meget for at afbøde situationen, både for dig og mig, men også for at bevare arbejdspladser, for at sikre virksomheder overlever, og for at ingen lider mere end højest nødvendigt.

Vort sundhedsvæsen har ydet en ypperlig indsats, og fra mig skal lyde en stor tak til alle de, som har været og er på pladsen for at hjælpe de sygdomsramte. Tak til sygeplejere og til læger, men også stor tak til alle dem bagved, rengøringsmedarbejderen, køkkenassistenten, vaskeri- og laboratoriemedarbejderen, for blot at nævne nogle enkelte. Uden alle disse og deres brave indsats er det ikke til at vide, hvor vi var i dag.

Det har været en dyr omgang, nok den største hjælpepakke, som der er udskrevet i nyere tid. Pengene er lagt ud, og alle partier har været enige om at reddes skal hvad reddes kan, uanset prisen. Nu kommer den store udfordring – regningen skal betales – og håbet er at den brede enighed også fortsætter der. For mig er det dog vigtigt at pointere, at regningen ikke skal sendes til svageste i samfundet. Det skal ikke være og må ikke blive de ledige, de syge eller kontanthjælpsmodtageren der atter skal holde for. Det må primært være de, som har nydt godt at hjælpen, der bidrager til betalingen af regningen – erhvervslivet, de højtlønnede, bankerne. Kun sådan vil vi kunne genfinde os selv og vores land.