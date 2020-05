Kent Magelunds 1. maj tale: Der er grund til at kippe med flaget

Kent Magelund skulle have talt i Brønden igen i år - men fejrede i stedet 1. maj digitalt. Foto: Robert Hendel (arkiv)

BRØNDBY. Traditionelt fejrer Socialdemokratiet 1. maj i Kulturhuset Brønden, hvilket selvfølgelig er aflyst. En af talerne der skulle have været borgmester Kent Magelund (S). Vi bringer i stedet her hans tale

Af Jesper Ernst Henriksen

Tale af Kent Magelund

For nøjagtig et år siden skinnede solen. Vi var mange, der stod skulder ved skulder, vi holdt taler og vi trykkede hænder. Nu er det så den 1. maj igen. Og verden er forandret.

1. maj er jo en festdag. En festdag som vi plejer at fejre med taler og fest over hele landet. For 80 år siden blev festen aflyst. Dengang var det den tyske besættelse, der satte en stopper for festlighederne. I år er det så corona-krisen, der spænder ben for årets fejring af arbejdernes internationale kampdag.

Solen skinner stadigvæk. Og på overfladet ligner meget sig selv. Men corona-krisen har vendt op og ned på vores allesammens hverdag. Heldigvis er der andre, der holder fanen højt og taler til folket. For regeringen med Mette Frederiksen i spidsen har udvist et stærkt lederskab i denne krisetid. Og jeg kunne ikke forestille mig en bedre statsminister ved roret. Der er både udvist handlekraft og omtanke. Ikke blot fra regeringens side. Også oppositionen har udvist stor ansvarlighed. Og endelig har myndighederne sørget for omstilling på rekordtid.

Så selvom vi fejrer 1. maj noget mere afdæmpet og mere digitalt end sædvanlig, så er der endnu mere grund til at stoppe op – og på behørig afstand af hinanden – at kippe med flaget og huske hinanden på det Danmark, som vi kender og holder af. Med et stærkt fællesskab og en høj grad af tillid til hinanden og til den danske velfærdsmodel.

Så tiden kalder ikke på fest og skåltaler. Men jeg synes, at tiden mere end nogensinde kalder på fællesskab, på samfundssind og solidaritet med dem, der har mindst. Præcis som jeg har oplevet, at det indtil nu er sket under krisen.

Forleden mødte jeg fx en god bekendt på apoteket. Hun var ude for at købe medicin til en syg nabo. Og sådan er der heldigvis mange borgere, der rækker ud og tilbyder deres hjælp til dem, der har det svært.

Tilsvarende møder jeg hver dag på min arbejdsplads i Brøndby Kommune – som i resten af landet – en personalegruppe, der kæmper i frontlinjen for alle os borgere og yder en kæmpe stor og ikke ufarlig indsats. Nemlig vores sygeplejersker, vores sosu-assistenter, vores rengøringsfolk og alle andre, der knokler for at passe vores børn, vores syge, ældre og udsatte borgere. Stor respekt til alle jer. Og tusind tak for indsatsen.

Nu begynder Danmark så småt at åbne op igen. Og mens nogle jubler og deres hverdag så småt vender tilbage, så har andre fortsat brug for, at vi rækker ud og giver en hjælpende hånd – både socialt og økonomisk. For næsten hver dag møder jeg erhvervsdrivende, der er dybt bekymrede over krisen og som lider under nedlukningen af Danmark.

Derfor valgte regeringen også at suspendere det loft, der ellers sætter en grænse for, hvad kommunerne må bruge af penge på at bygge og renovere. Det har mange kommuner ligesom Brøndby valgt at gøre brug af, for at bakke op om erhvervslivet og sætte gang i projekter, der kan redde job ude i virksomhederne.

Ligesom vi fx har valgt at fremrykke vores betalinger. Men jeg ved, at det er en svær tid. Særligt for dem, der har mistet deres arbejde. Dem skal vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe. Dem skal vi holde hånden under, så de også kan vende tilbage til noget, der ligner en normal hverdag.

Så det er nu vi for alvor skal stå sammen og udvise samfundssind. Og mit store håb er, at solen også skinner den 1. maj næste år. Men at alt andet er forandret. At vi kan se en ende på krisen – og at vi igen kan mødes og fejre 1. maj med taler, håndtryk og fest.

Rigtig god 1. maj.