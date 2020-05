Legendarisk landsbyværtshus fylder rundt

Hovsa Bodega i Brøndbyvester Landsby fylder 50 år på søndag. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Søndag den 17. maj er det 50 år siden, at Hovsa Bodega i Brøndbyvester Landsby åbnede dørene for første gang. Fejringen må værtshuset dog vente med lidt endnu

Af Robert Hendel

I de idylliske landsbyomgivelser et godt stykke fra den larmende storby ligger et lille rødt bondehus.

Siden 1970 har huset på hjørnet af Bygaden og Seminarievej lagt lokaler til Hovsa Bodega, der formentlig er velkendt for de fleste, der ser fodbold på Brøndby Stadion. På søndag er det 50 år siden, at landsbyens vandhul slog dørene op.

Festen kommer dog formentlig til at vente lidt. Som alle andre værtshuse i landet har Hovsa Bodega i mere end to måneder været tørlagt på grund af risikoen for corona-smitte.

For selvom landets mange værtshuse og barer atter må holde åbent fra mandag den 18. maj, kommer det ikke til at ske uden restriktioner. Det kommer formentlig til at betyde, at der skal være afstand mellem gæsterne, og at barerne ikke må holde åbent om natten.