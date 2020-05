Malede sten for at glæde andre

Lucah og Sila lagde deres sten ved den lille sø bag Glostrup Idrætsanlæg. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. På Vestervangskolen har eleverne haft et særligt projekt med at male sten og efterlade dem i naturen, så de kunne sprede glæde blandt folk, der er ude at gå tur

Af Jesper Ernst Henriksen

Har du bemærket nogle malede sten rundt omkring i naturen for nylig? Det er her under corona-krisen blevet en populær hobby at male sten, nogle gange med glade budskaber, og efterlade dem, hvor folk går tur, for at give en opmuntring i en ellers lidt grå tid.

Nogle af dem, der har gjort det, er klasserne på Vestervangskolen. Torsdag i sidste uge var 6.c færdige med deres sten. Klassen har en lang gåtur fra skolen til Vestskoven og en rundtur derude på omkring ti kilometer i alt, som de ofte går, især her under corona-nedlukningen. Det var på denne strækning, de placerede stenene.

– Vi skulle tegne på nogle sten og lægge dem udenfor, så hvis der kommer nogle gående forbi, som havde haft en dårlig morgen, så bliver de glade af at se stenene, fortæller Lucah fra 6.c. Han har malet en brosten i et mangefarvet mønster.

– Jeg har lavet tre sten. På den ene har jeg tegnet nogle streger og malet med forskellige farver, fortæller han.

Hans klassekammerat Sila håber også, at stenene bringer glæde.

– Det er dejligt, at folk kan se, hvad vi har lavet i klassen og blive glade for vores idéer, siger hun.

Hun har også lavet et mangefarvet mønster.

– Jeg har lavet seks forskellige sten. Den her startede jeg med at male helt hvid og så med pletter i forskellige farver. Der er mange, der godt kan lide forskellige farver. Hvis den var ensfarvet, var det bare kedeligt og grimt, når der er flere farver, er der flere, der får glæde af den, siger hun.

For de to har det været dejligt med en anderledes aktivitet, når mange af deres normale fag er aflyst.

– Det har været sjovt, vi har gået og spurgt hele tiden, hvornår vi skulle male tingene færdigt. Vi har ikke kunnet være til idræt, sløjd og svømning, svømning er mit yndlingsfag, siger Lucah.