Markerede 75-året for Danmarks befrielse ved de syv mindesten

Borgmester Kent Magelund (S) lagde en krans ved fællesmindestenen for de otte frihedskæmpere, der faldt i Brøndby under Anden Verdenskrig. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I Brøndby blev 75-året for Danmarks befrielse markeret med lys, blomster og kranse ved de syv mindesten for Brøndbys faldne frihedskæmpere

Af Robert Hendel

I denne uge er det 75 år siden, at de tyske tropper overgav sig, og Danmark atter blev et frit land. Fredag 4. maj 1945 omkring klokken 20.30 kunne feltmarskal Bernard Law Montgomery oplyse, at de tyske tropper havde overgivet sig i Holland, det nordvestlige Tyskland og Danmark.

Den 5. maj 1945 blev enden på fem år under fremmed herredømme for langt de fleste danskere. Kun bornholmerne måtte vente på den frihed, som resten af danskerne havde fået. Den fik de den 5. april 1946, da russerne forlod øen igen.

Beskeden fra den britiske feltmarskal fik danskerne til at strømme ud i gaderne, og mange tændte lys i vinduerne for at fejre, at de, i mere end en forstand, mørke tider var forbi.

I Brøndby var der i år lagt op til et stort befrielsesarrangement, men på grund af risikoen for smitte med corona-virus blev det arrangement aflyst. I stedet blev der tændt lys og lagt blomster om aftenen den 4. maj. Om morgenen dagen efter lagde medlemmer af Brøndbys Kommunalbestyrelse en krans ved hver af de syv mindesten fra besættelsestiden, der findes i Brøndby. De står til erindring om, at otte unge mænd mistede livet i kampen mod den tyske besættelsesmagt.

– Jeg synes, at det er en dag, der er værd at mindes. Det er nok et af de sorteste kapitler i hele Europas historie, fortæller Kent Magelund (S), der er borgmester i Brøndby.

Selvom der ikke er mange tilbage, der oplevede krigen og besættelsen, tror han, at de unge i dag kan relatere til deres oplevelser på grund af coronakrisen.

– Det er her, vi finder ud af, hvor meget frihed egentlig betyder, når man er besat, uanset om det er af en fremmed magt eller en epidemi, siger Kent Magelund.

Han lagde tirsdag morgen en krans ved fællesmindestenen ved Brøndbyøster Kirke, inden han sang Altid frejdig, når du går til ære for de otte frihedskæmpere, der døde i Brøndby.

Kent Magelunds kollega i kommunalbestyrelsen, Jan Lundquist (V) er enig med borgmesteren i, at det stadigvæk er vigtigt at markere befrielsen. Han lagde en krans foran mindestenen for Aksel Andersen, der døde om morgenen på befrielsesdagen.

– Frihedskæmperne har gjort en kæmpe indsat for Danmark. Nogle af dem har betalt den højeste pris for, at vi andre kunne blive fri. Og det er endnu mere tragisk, at Aksel Andersen døde den 5. maj, da tyskerne havde overgivet sig, og besættelsen var slut. Derfor er jeg meget beæret over at få lov til at hædre Aksel Andersen med håbet om, at historien aldrig gentager sig, lyder det fra Jan Lundquist.