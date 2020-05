Massiv medlemsfremgang

Her er nogle af de mange nye medlemmer af Glostrup Tennisklub. Foto: Frederik Hausner Petersen

SPORT. Glostrup Tennisklub er en blandt 16 klubber i Danmark, der har haft så god en fremgang, at de er kåret som højdespringer i dansk tennis

Af Jesper Ernst Henriksen

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis kårer i år 16 højdespringere. Udmærkelsen går til de klubber, som har klaret sig bedst målt på medlemsudvikling det seneste år – altså denne gang i medlemstallene fra 2018 til 2019.

Glostrup Tennisklub er blandt disse højdespringere. Klubben gik fra 76 medlemmer i 2018 til 144 medlemmer i 2019. Det svarer til en medlemsvækst på 89,5 procent.

– Glostrup er et fantastisk eksempel på, hvor stor en forskel man kan gøre på et enkelt år med den rette indstilling og initiativer. Klubben har på rekordtid stablet en ungdomsafdeling op, hvor der hidtil ikke var nogen. Jeg glæder mig til at følge dem fremover, siger direktør i Dansk Tennis Forbund, Emil Bødker.

Det seneste år har Glostrup Tennis Klub haft en aftale med DTF Trænerhuset hos Dansk Tennis Forbund. Med trænerhus-trænerens hjælp er klubben gået fra stort set ikke at have et eneste ungdomsmedlem til at have en solid afdeling med over 50 medlemmer.

Klubben har været gode til også at aktivere forældrene, der tilbydes særlige forældremedlemsskaber. Træningsaktiviteter målrettet voksne medlemmer har ligeledes været en del af opskriften på klubbens fremgang.