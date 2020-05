Mattias Tesfaye: Folk har betalt med deres liv for vores frihed

Mattias Tesfaye besøgte 4. maj Brøndby Strand Kirke for at mindes befrielsen og de danskere, der faldt under besættelsen. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye besøgte Brøndby Strand Kirke 4. maj, der markerede 75-året for befrielsen med en klokkekoncert

Af Robert Hendel

Brøndby Strand Kirke er udstyret med et imponerende klokkespil på toppen, og det spiller så højt, at det kan høres i hele området.

Det fik en række borgere glæde af, da den oprindelige plan om at markere med en klokkekoncert den 4. maj inde i kirken måtte laves om på grund af udbruddet af corona-virus.

I stedet havde kirken arrangeret en mindre udendørs koncert, hvor publikum kunne nyde musikken fra klokkespillet inde i deres biler. Seancen blev også transmitteret live via kirkens facebook-side, hvor folk kunne følge med, da udlændinge- og integrationsministere Mattias Tesfaye som optakt lagde en krans foran kirken for ar markere årsdagen for afslutningen på Anden Verdenskrig i Danmark.

Ministeren var inviteret af kirken, og han mener, at det er vigtigt at markere befrielsesdagen. Det valgte han at gøre i det område, hvor han har været opstillet til folketinget i de seneste mange år.

– Da jeg var barn i 80’erne, deltog der altid modstandsfolk til de arrangementer, der var 4. maj. Jeg husker, at de besøgte os i skolen og fortalte, hvordan det var, da Danmark var besat, siger Mattias Tesfaye.

Som årene går, bliver der færre af de mennesker, der levede under besættelsen. Derfor mener ministeren, at det er ekstra vigtigt at give fortællingerne videre, så vi kan lære af fortiden.

– Jeg har jo selv tre børn, og jeg vil gerne opdrage dem med, at 4. maj er en vigtig mærkedag. Det er vigtigt, at de kommende generationer lærer, at frihed er ikke noget, man skal tage for givet. Det er der nogle mennesker, der har kæmpet for, siger Mattias Tesfaye.

Husker befrielsen

Blandt de fremmødte gæster var et ægtepar, der var børn under krigen. De husker tydeligt både de fem års besættelse og befrielsesdagen.

– Vi har oplevet krigen, så vi ved, hvad det vil sige. Der var nedrullede gardiner og udgangsforbud efter klokken 21, siger Poul Hansen, der var omkring 10 år, da krigen sluttede.

Tyskerne havde forbudt danskere at have lys i vinduerne, fordi de allierede kunne bruge lys i vinduer og fra gadelamper til at navigere efter, når de fløj ind over Danmark. På den historiske aften i maj 1945 reagerede mange danskere ved at rive mørklægningsgardinerne ned og tænde lys i vinduerne som et symbol på den genvundne frihed. Lysene i vinduet er siden blevet en fast tradition om aftenen den 4. maj.

Poul Hansens kone Helga husker også tydligt, da befrielsen blev en realitet.

– Vi oplevede det ikke på samme måde, som de gjorde i byen. Vi hørte da selvfølgelig radioen fra England, fortæller Helga Hansen, der voksede op i Jylland.

Hun erindrer at kunne høre, når de britiske fly smed bomber ned over Aalborg, men der er særligt én episode hun husker fra aftenen 4. maj 1945.

– Der var en politimand, som havde været smedesvend i smedjen. Vi vidste ikke, hvem han var. Det fandt vi så ud af, da han kom frem den 4. maj i uniform. Hans bil havde stået gemt under halmen på gården ved siden af. Det glemmer jeg aldrig, siger Helga Hansen.

Sammen med sin mand kunne hun se, hvordan flere folk løbende kom til, da kirkeklokkerne spillede sig igennem temaet fra Steven Spielbergs film Schindlers liste, I Danmark er jeg født og Kringsatt av fjender.

Ikke alle sad i deres biler, men publikum på arealerne foran kirken holdt dog god afstand til hinanden. Det kunne en patruljebil fra Københavns Vestegns Politi hurtigt konstatere, da den trillede forbi drive-in-koncerten.

Fredag den 8. maj, afholder Brøndby Strand Kirke endnu et drive-in-arrangement, når den inviterer til gudstjeneste på Store Bededag.