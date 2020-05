Motorola-parkeringen lukker for at give plads til letbanen

Oversigt over parkeringsarealer i nærheden af Glostrup station. Foto: Illustration: Glostrup Kommune

GLOSTRUP. Onsdag 6. maj lukker den store parkeringsplads bag Motorola-bygningen, og Hovedstadens Letbane går i gang med de sidste rydninger og forberedelser til de kommende letbanespor på arealet

Af Jesper Ernst Henriksen

Når du læser disse linjer, er Motorola-parkeringspladsen lukket for altid – her skal letbanen nemlig køre om nogle år, og forberedelserne til det går snart i gang. I første omgang skal Hovedstadens Letbane bygge en stor gruspude for at komprimere jordbunden, inden letbanens spor kan lægges ud.

Hvis du er en af de mange faste brugere af pladsen, skal du altså finde alternativ parkering i området.

Lige nu er der på grund af corona-nedlukningen ikke så meget pres på parkeringspladserne, men det vil der komme igen. Glostrup Kommune opfordrer derfor til, at man søger hen, hvor der er fri parkering – det er der eksempelvis på taget af Glostrup Shoppingcenter. Hvis man er fast pendler med DSB, er der 30 pladser på taget af G2-centeret, som kan benyttes, hvis man har gyldig rejsehjemmel – herunder periode-/rejsekort.

Som en del af byudviklingen af områderne omkring Glostrup Station er det en høj prioritet for Glostrup Kommune at finde passende erstatningsparkering. I den forbindelse udtaler borgmester John Engelhardt (V):

– Det er en svær opgave at få plads til 200 P-pladser i bymidten. Der er ikke mange frie arealer lige ved hånden, men vi arbejder på at få plads til offentlig parkering i de kommende udviklingsprojekter. Det er kommunalbestyrelsens intention at sikre gode parkeringsforhold ved stationen.

Plads ved svømmehallen

Indtil der er fundet areal til en ny parkeringsplads, er der mulighed for at parkere blandt andet ved Glostrup Fritidscenter.

Det vil være fornuftigt, hvis man har et ærinde i den vestlige del af bymidten – fx hvis man arbejder på rådhuset.

Glostrup Kommune arbejder også på at skaffe nye parkeringsarealer syd for jernbanen. Det vil kunne ske lidt hurtigere end de store udviklingsprojekter. Det er dog ikke noget, der vil være klart med det første.

Pladser syd for jernbanen vil være velegnede til togpendlerne.

I Glostrup Kommune er de naturligvis godt klar over, at det i den kommende tid kan blive svært at finde en P-plads. Derfor opfordrer kommunen til at tage cyklen, hvis man kun har kort vej til Glostrup Station, biblioteket eller andet ærinde i bymidten.

Der kan også være en idé i at kigge på forskellige samkørselstjenester, så parkeringsbehovet i det centrale Glostrup på den måde kan reduceres.