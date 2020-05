Nu kan du besøge plejehjemmet igen

Brøndby Kommune tillader igen besøg på plejehjemmet. Besøgene foregår udendørs og skal ske efter de sundhedsfaglige anvisninger fra myndighederne, lyder det. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I Brøndby er det nu igen muligt at besøge sine pårørende på kommunens tre ældrecentre, så længe besøgene foregår udendørs og overholder myndighedernes retningslinjer

Af Robert Hendel

I mere end en måned har ældrecentrene i Brøndby været lukket for besøg.

Nu åbner kommunen atter for besøg under forudsætning af, at besøget foregår udendørs. Det har været et ønske fra mange pårørende og beboere, og det ønske kan kommunen nu efterkomme.

– At kunne se og høre sine pårørende – og ikke bare på en skærm – giver stor livskvalitet. Derfor er det glædeligt, at vi med myndighedernes vejledning i ryggen nu kan åbne for besøg ude i det fri, siger Per Jensen (S), der er formand for kommunens social- og sundhedsudvalg.

Han understreger dog, at muligheden for besøg ikke er det samme som at åbne dørene på vid gab.

– Personalet tager en snak med de pårørende og så tillades besøget, hvis det i det konkrete tilfælde vurderes hensigtsmæssigt i forhold til alle de retningslinjer, vi fortsat skal overholde, siger Per Jensen.

Stak i to retninger

I slutningen af marts besluttede kommunen at lukke ned for besøg på ældrecentrene i Brøndby for at undgå smittespredning med corona-virus.

– Vi har været ydmyge og lyttet til de myndigheder, der må antages at vide mest, og det er sundhedsmyndighederne, siger Per Jensen.

Besøgsforbuddet er nu byttet ud med muligheden for udendørs besøg efter en individuel vurdering, fordi anbefalingerne for udendørs besøg stak i to forskellige retninger.

– Det viser sig, at Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen måske ikke har været helt enige i, hvad de egentlig mente om besøg i det åbne rum. Det fandt vi ud af sidst i april, siger Per Jensen, der herefter indkaldte Social- og Sundhedsudvalget til et møde. Her traf medlemmerne beslutningen om at åbne for udendørs besøg på ældrecentrene, og det træk bliver ifølge Per Jensen bakket op af kommunens seniorråd.

Selvom der er enighed om, at åbne for besøg i det fri, er der samtidig en bekymring for, hvorvidt man med besøgene udsætter den pårørende eller sig selv for smittefare.

– Derfor bliver der også stort fokus på, at besøgene skal afvikles på betryggende vis og efter alle sundhedsfaglige retningslinjer,” lyder det fra Per Jensen.