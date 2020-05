Nu starter Superligaen: Det kan du forvente af sæsonen

SPONSORERET INDHOLD: Superligaen blev pludselig sat på pause i denne sæson mod forventning, da den nye coronavirus brød ud i den danske befolkning, og tvang den danske regering til at indføre de mest omfattende indgreb i den personlige frihed siden anden verdenskrig.

Det har også haft betydning for den danske fodboldverden, der måtte sætte Superligaen samt 1. og 2. divisionerne på pause på ubestemt tid. Dog har de professionelle ligaer nu fået lov til at genoptage kampene i de bedste danske fodboldrækker, men dette bliver under helt andre rammer, end spillere og klubber er vant til fra tidligere. For der bliver nemlig ingen tilskuere før tidligst næste sæson, ligesom der kommer specielle retningslinjer for, hvordan kampene skal afvikles i resten af sæsonen. I Tyskland har man allerede genoptaget resten af sæsonen med nye og modificerede regler for fodboldholdene, der blandt andet indebærer flere udskiftninger, masker og mere afstand mellem spillere og stab. I denne artikel kan du læse om, hvad du kan forvente dig af genoptagelsen af de bedste danske rækker.

Ingen tilskuere, men sæsonen spilles færdig

DBU har hele tiden arbejdet med at færdiggøre sæsonen, og derfor var der aldrig rigtig bekymring for, om man skulle afblæse resten af sæsonen, ligesom tilfældet blandt andet har været i Frankrig og Holland. Man har hele tiden opereret med forskellige scenarier, hvor starten i slut maj var en af scenarierne. Sæsonen bliver derfor spillet færdigt, men danske fodboldfans har ikke udsigt til at komme på stadion lige foreløbigt. Alle kampe skal nemlig afvikles uden tilskuere og med behørig afstand mellem trænere, spillere og øvrig stab – og ligesom modellen fra Tyskland, så tillader man fem udskiftninger istedet for tre som er normen. Dermed er der lagt op til en interessant og ekstraordinær afslutning på 3F Superligaen 2019/20.

Bliver FCK eller FCM danske mestre? – Og hvad med bronzekampen?

Før Superligaen blev suspenderet lå F. C. Midtjylland lunt i svinget til at snuppe det danske mesterskab for anden gang på tre år. Dog er intet sikkert, da F. C. København ligger og lurer på andenpladsen med 12 point op til mesterskabsaspiranterne fra Herning. Mere spændende er bronzekampen, hvor intet er afgjort endnu. Her ligner det en duel mellem Brøndby og AGF, som skal spille om, hvem der skal have den sidste medalje hjem.