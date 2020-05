Nyt om politik

VALLENSBÆK. Uddrag fra kommunalbestyrelsesmødet i Vallensbæk

Af Jesper Ernst Henriksen

Tre millioner til renoveringer

Vallensbæk. Regeringen har fjernet loftet over kommunernes anlægsbudgetter. I Vallensbæk Kommune betyder det ekstra renoveringer for tre millioner kroner. I forbindelse med renoveringen af Pilekvisten bliver der aktiveret en option på at få køkkeninstallation i klasselokaler og køkken i atrium skiftet ud. Derudover bliver der tilkøbt glasdøre, til i alt 460.000 kroner. På Nøddeboparken bliver der etableret nyt tag inkl. isolering til nyeste isoleringskrav og nye strø på 839 kvadratmeter til i alt 1,1 millioner kroner. Endelig får Stien nyt tag inklusiv isolering og nye strø på 1.153 kvadratmeter.

Derudover giver kommunen de lokale erhvervsvirksomheder og ejendomsselskaber mulighed for at udskyde betalingen af dækningsbidrag for op til 4,4 millioner kroner.

Kunne have brugt 6,8 millioner

Vallensbæk. Vallensbæk Kommunes regnskab blev godkendt af kommunalbestyrelsen og sendt videre til revision. Regnskabet er samlet set på over en milliard kroner. Samlet set viser det et overskud på 52,7 millioner kroner, hvor man havde forventet et underskud på 63,4 millioner kroner, hvis man regner både drift og anlæg med. Anlægsudgifterne bliver ofte overført fra et år til et andet, når der er nye projekter på vej, det er projekter for over 82,4 millioner kroner fra 2019 til 2020, der er blevet flyttet.

På driftområdet er overskuddet 96,4 millioner kroner, hvilket er 29,7 millioner kroner mere end forventet. En del af disse er serviceudgifter, som der er lagt loft over fra statens side. Her brugte Vallensbæk Kommune 6,8 millioner kroner mindre end loftet, svarende til at der er brugt 99,1 procent af den samlede ramme.

Forkortelser: S: Socialdemokratiet, V: Venstre, DF: Dansk Folkeparti, SF: Socialistisk Folkeparti, EL: Enhedslisten, K: Det Konservative Folkeparti