Nyt om politik

GLOSTRUP. Uddrag fra kommunalbestyrelsesmødet i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Ny daginstitution klar i oktober 2022

Glostrup. Som tidligere omtalt her i Folkebladet skal der bygges en ny daginstitution i området lige syd for Glostrup Fritidscenter. Daginstitutionen skal være på 1.600 kvadratmeter og have plads til 160 børn, den skal erstatte Syrenen. Den kommer til at koste 47 millioner kroner, hvoraf de 30 millioner kroner skal komme fra salget af grundene omkring daginstitutionen, hvor der i dag blandt andet er en racerbane til fjernstyrede biler.

På kommunalbestyrelsens møde i april blev tidsplanen og udbudsformen for den kommende daginstitution vedtaget.

Den omfattende tidsplan indeholder 61 punkter. De væsentligste er, at der i januar næste år bliver vedtaget en plan for, hvordan daginstitutionen skal se ud, byggeriet kan så starte i juli næste år og institutionen kan indvies i oktober 2022.

Nyt tårn til vandrutsjebane

Glostrup. Tårnet til vandrutsjebanen ved Glostrup Svømmehal er ved at være godt slidt. Det er vurderet, at det vil koste cirka en million kroner at renovere det, hvilket der er sat penge af til på kommunens budget. På kommunalbestyrelsens møde blev det dog vedtaget i stedet at bygge et helt nyt i beton, der ikke kræver lige så meget renovering.

I første omgang koster det 1,9 millioner kroner, men allerede efter ti år er den merudgift blevet sparet i vedligehold.

Der var enighed om at bygge et nyt tårn, men det gav anledning til en del debat, hvilken kommunal konto, som pengene skulle tages fra. Lars Thomsen (BL) talte for at tage de 900.000 fra kommunekassen, Dan Kornbek Christiansen (K) og Palle Laustrup (SF) stemte for at tage alle pengene fra Glostrup Ejendomme. Flertallet vedtog, at Glostrup Ejendomme skal bidrage med 450.000 kroner fra næste års budget, mens Glostrup Idrætsanlæg skal betale 90.000 kroner om året i fem år.

Merforbrug som forventet

Glostrup. Glostrup Kommune har de seneste år haft økonomiske udfordringer, hvilket sidste forår førte til en spareplan på 26 millioner kroner, ligesom budgettet for i år var præget af besparelser.

Kommunale besparelser tager dog tid, derfor blev der sidste år brugt 28,7 millioner kroner mere end forventet, da budgettet for 2019 blev vedtaget i efteråret 2018. Det samlede regnskab viser et underskud på 88,5 millioner kroner. En del af dette var dog planlagt, da Glostrup Kommune over de seneste år har opbygget en stor kassebeholdning på grund af ekstraordinære skatteindtægter.

Det er ikke forventningen, at underskuddet vil give en bøde fra regeringen, da kommunerne samlet set har brugt mindre på drift end forventet.

Anlæg enstemmigt vedtaget

Glostrup. Kommunerne har fået lov til at investere mere i anlæg i år. Derfor har partierne bag Glostrup Kommunes budget for i år lavet en plan for at investere i alt 27 millioner kroner, for eksempel i renoveringer af kommunale ejendomme og LED-belysning i gadelamperne. Den overordnede plan blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde i april, hvor også de fire øvrige partier stemte for.

En del af investeringerne kan finansieres ved lån, så der ikke bliver trukket på kassebeholdningen. For eksempel giver den nye LED-belysning en årlig besparelse på el-regningen, som man så kan bruge på at afbetale lånet. Andre af investeringerne er nogle, der var planlagt til de kommende år.

Frem mod sommerferien skal de enkelte udvalg og til sidst kommunalbestyrelsen godkende de endelige projekter.

Aflyser ferie og festival

Glostrup. Det var planen at afholde Glostrup Festival sidste lørdag i august i år. Men da der er forbud mod festivaller til og med august besluttede kommunalbestyrelsen at aflyse årets festival i stedet for at forsøge at flytte den til senere på året, hvor der også var risiko for aflysning og der er risiko for dårligere vejr.

Glostrup Kommune arrangerer hvert år en ferierejse for pensionister. I år var der planlagt en fem-dages bustur til Sønderborg. Der var 43 tilmeldte, men på grund af corona-nedlukningen er den også aflyst og pensionisterne får deres penge tilbage.

Forkortelser: S: Socialdemokratiet, V: Venstre, DF: Dansk Folkeparti, SF: Socialistisk Folkeparti, EL: Enhedslisten, K: Det Konservative Folkeparti, BL: Bylisten