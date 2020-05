Nyt SUP-hus bliver først 2021

VALLENSBÆK. Det bliver alligevel ikke denne sommer, at SUP-udøverne kan tage et nyt hus på Vallensbæk Strand i brug. Sagen skal forbi et klagenævn

Af Jesper Ernst Henriksen

I sidste uge skrev vi her i Folkebladet, at der til sommer bliver bygget et nyt hus til den nye sportsgren stand up padle tæt på stranden i Vallensbæk. Det var også det, kommunalbestyrelsen i Vallensbæk netop havde vedtaget. Kort efter, at kommunalbestyrelsen vedtog planen, blev den dog påklaget. Det betyder, at planen om at få opgraderet området ved Tanghuse i sommeren 2020 er udsat.

Vallensbæk Kommune håber på, at Miljø- og Fødevareklagenævnet træffer afgørelse, så planerne kan gennemføres til sæsonstart 2021.