Ridecenter smider alle privatejede heste ud

Helle Stelder Roeder og døtrene Rebecca og Mathilde, der selv cykler til ridecenteret. Det kan blive svært i fremtiden. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Vallensbæk Ridecenter skal omdannes til Vallensbæk Rideakademi, hvor der skal mere fokus på rideskolen og aktiviteter for for eksempel børn og ældre fra Vallensbæk. Men det betyder, at op til 70 pensionærer skal finde et nyt sted, til deres hest

Af Jesper Ernst Henriksen

Birgitte Magnussen bor i Vallensbæk Landsby. Det er der én grund til. Den ligger lige på den anden side af Vejlegårdsvej. Her ligger Vallensbæk Ridecenter nemlig, og her har Birgitte sin hest stående – hun er pensionær, som det kaldes. Hesten stod der allerede før hun flyttede til Vallensbæk.

– Vi ville ikke have kigget mod Vallensbæk, da vi kiggede efter hus, hvis det ikke var fordi vi kendte ridecenteret, siger hun.

Det ridecenter vil dog komme til at være noget andet i fremtiden. På kommunalbestyrelsens lukkede møde onsdag den 29. april blev det nemlig besluttet at omdanne Vallensbæk Ridecenter til Vallensbæk Rideakademi. En del af den omstilling er at opsige alle pensionærer, og den opsigelse lå i pensionærernes e-boks torsdag den 30. april sidst på eftermiddagen. De cirka 70 pensionærer har nu tre måneder til at finde et nyt sted til deres heste.

– Vi har et brugerråd på stedet, som man kunne have hørt, det er det absolut ikke blevet, det kommer som et lyn fra en klar himmel. Vi er ulykkelige alle sammen. Det er et fantastisk sted, vi er super glade for at være her alle sammen, siger Birgitte Magnussen.

En anden af pensionærerne er Helle Stelder Roeder, der også bor i Vallensbæk. Hun og hendes to døtre har to heste stående på ridecenteret.

– Det bliver en kæmpe udfordring for mig, for mine piger er ikke fyldt 18 endnu. Vi skal ud og finde et nyt opstaldningssted, og jeg skal til at fragte dem mere rundt i bil. Det bliver svært, for jeg rejser en del i mit job. Før kunne de bare hoppe op på cyklen og cykle herned, siger hun.

Hun frygter, at de ledige pladser på de nærliggende steder hurtigt bliver fyldt.

– Man kunne vælge Albertslund eller Vestegnens Rideklub i Taastrup. Nogle bliver nødt til at søge private gårde, hvor der ikke er de samme forhold, siger Helle Stelder Roeder.

Økonomiske problemer

Der har i flere år været økonomiske problemer omkring ridecenteret. Vallensbæk Ridecenter består af en rideskoledel og en pensionærdel, hvor private kan betale for at have deres heste opstaldet. Stort set alle pensionærer er medlemmer af Sportsrideklubben Vallensbæk (SIV), der er en almindelig forening. Blandt foreningens opgaver er at arrangere ridestævner.

I 2011 og 2012 blev ridecenterets budget reduceret med en million kroner. I budgettet for 2018 var der derfor sat 294.000 kroner af til at drive ridecenterets pensionærdel. Der blev i løbet af året sat yderligere 800.000 kroner af til ridecenteret, men da regnskabet kom, viste det et forbrug på 1.224.000 kroner. Budgettet for 2019 var højere, men også her gik man langt over budgettet og endte med at bruge 1.887.000 kroner.

Anderledes positivt har det set ud for rideskolen, der har haft budgetter på henholdsvis 756.000 kroner og 914.000 kroner de seneste to år, men kun har brugt 457.000 kroner og 412.000 kroner.

Hvor meget det koster at have sin hest stående på ridecenteret, afhænger af den service, man har brug for. Det er for eksempel muligt, at ridecenterets personale lukker hestene ud på folden om formiddagen. For Birgitte Magnussen er det ikke nødvendigt, da hun bor lige ved siden af centeret og selv kan gå over og gøre det. Hun betaler derfor cirka 4.500 kroner om måneden, mens andre betaler mere.

Hun og de andre pensionærer har godt været opmærksomme på de økonomiske problemer, som ridecenteret har haft. Men de er ikke blevet inddraget i at forsøge at finde løsninger.

– Jeg kan ikke forstå, at de ikke kan få det til at løbe rundt for den pris vi giver. Vi har ikke engang fået tilbuddet om, at vi kunne betale noget mere for at få det til at løbe rundt. Vi har ikke set regnskabet for sidste år eller budgettet for i år i brugerbestyrelsen, siger hun.

Et særligt sammenhold

Selvom rideskolen og pensionærdelen i princippet er to forskellige ting, så spiller de to ting rigtig godt sammen. Staldene er bygget sammen, så elever fra rideskolen og pensionærer går op og ned ad hinanden.

– Rideskoleeleverne kommer og rider og kan se de større børn og voksne som kan en hel masse, som de kan se op til. Hele den del falder jo væk, siger Birgitte Magnussen.

Der er venskaber på tværs og mange pensionærer er tidligere elever på rideskolen. En af dem er Sophie Windfeldt, der sidder i brugerrådet som ungerepræsentant. Hun er selv 15 år gammel og repræsenterer pensionærer mellem 11 og 18 år.

– Jeg startede på rideskolen, fordi jeg havde hørt rigtig godt om det. Jeg havde hørt, at det er et sted, hvor man lærer rigtig meget, folk var rigtig søde. Der er et godt fællesskab og man bliver ikke set ned på, selvom man lige er startet på rideskolen. Det oplevede jeg på en anden rideklub, hvor jeg gik. Jeg kan ikke mærke forskel på mine veninder fra rideskolen og dem, der har deres egne heste. Rigtig mange af mine veninder fra rideskolen er rigtig kede af beslutningen om at smide os pensionærer ud. Hvis de skal til stævne, og det for eksempel går skidt til opvarmningen, så får de støtte fra os, for vi er jo med til at arrangere stævnerne, fortæller hun.

Ridecenteret råder også over en stor ridebane, der blev nyanlagt efter den nye jernbane til Ringsted snuppede den gamle ridebane. Banen er stor og top moderne, for eksempel kan den vande sig selv.

– Vi har holdt en masse store stævner, vi har jo fået den fantastiske bane herude, det er den smukkeste bane i hele landet vil jeg påstå. Alle andre gode ridebaner ligger i Jylland, siger Birgitte Magnussen.

Hun frygter, at en stor del af det frivillige engagement vil gå tabt, når pensionærerne forsvinder. Klubben har allerede aflyst et stævne i denne måned på grund af udmeldingen.

Ny lov om hestehold

Over de seneste år er kravene til hestestalde blevet skærpet. Der er blandt andet nye krav til underlaget i staldene og til størrelsen på en bås i forhold til hesten. Det gjorde pensionærerne kommunen opmærksom på for flere år siden. Da Vallensbæk Kommunes budget for 2016 blev vedtaget, blev der samtidig sat fem millioner kroner af i 2019 til at renovere ridecenteret. Året efter blev det dog reduceret til 1,7 millioner kroner. De blev dog ikke brugt sidste år og status lige nu er, at Vallensbæk Ridecenter ikke lever op til kravene i loven.

– Det virker næsten som om, hesteloven kom som en overraskelse for kommunen. Jeg har selv siddet i brugerbestyrelsen. Da den kom frem, nævnte vi det for kommunen og vi målte alle boksene op, så man kunne se, hvad der skulle laves om her, fortæller Birgitte Magnussen.

Hun er helt med på, at det formentlig vil koste noget mere end de 1,7 millioner kroner, der er sat af til renoveringer, for at ridecenteret up to date.

– Vi kunne komme med nogle forslag, men vi er ikke blevet involveret, siger Birgitte Magnussen.

Færre heste

Lige nu er der 77 pladser til pensionærer og 27 pladser til rideskolen. Forventningen er, at der i fremtiden vil være 17 pladser til pensionærer og en større rideskolen, oplyser Morten Schou Jørgensen (K), der er formand for Børne- og Kulturudvalget og medlem af brugerbestyrelsen.

– Vi ved ikke endnu, hvordan de 17 pladser til pensionærer bliver fordelt, siger han.

Morten Schou Jørgensen oplyser, at grunden til, at økonomien formentlig vil være god med netop 17 bokse, er, at det svarer til en hel stald.

Han forventer, at de 1,7 millioner kroner, der er blevet overført til i år, vil gøre det muligt at lave lovlige båse til de resterende heste på skolen.

Det mere konkrete indhold i Vallensbæk Rideakademi er noget usikre, men det bliver noget med et tættere samarbejde med skolerne og kommunens pensionister, der kommer på Kors­agergård lige ved siden af.

– Vallensbæk Rideakademi skal være et attraktivt fritidstilbud for især børn og unge, og akademiet skal udvikle nye tilbud og aktiviteter sammen med brugerne og danne rammen om et lokalt engagement i Vallensbæk. Det er planen at udvide ride-undervisningen med plads til flere børn, unge og voksne, og så skal Akademiets faciliteter i højere grad udlejes, siger Morten Schou Jørgensen og fortsætter:

– Akademiet skal også udvikle nye aktiviteter for daginstitutioner, skoler og ældre og være et sted for udvikling af nye tiltag på tværs af generationer i Vallensbæk Kommune. Frivillige skal inddrages i udviklingen, hjælpe til og have ejerskab til Rideakademiet.

Ingen andre løsninger

For pensionærerne kom beskeden i e-boks som et lyn fra en klar himmel. De er ikke blevet hørt tidligere i sagen.

– Der ligger et kommunalt ridecenter i Albertslund, de har været igennem samme problematik, men de er kommet ud med en løsning, der tilfredsstiller alle. Vi synes det er underligt, man ikke har taget kontakt til dem om, hvordan de har klaret det, siger Birgitte Magnussen.

– Man har ikke forsøgt at finde løsninger, vi er ikke blevet oplyst om, at det var den vej, det var ved at gå, supplerer Helle Stelder Roeder.

I kommunalbestyrelsen stemte Dansk Folkeparti imod forslaget. De har heller ikke set alternative forslag.

– Vi er blevet meget sent involveret i udvalget, vi har ikke haft en principiel drøftelse af, hvordan ridecenteret skal se ud i fremtiden, siger Kenneth Kristensen Berth.

Han forstår heller ikke, hvordan man er kommet frem til, at netop 17 pensionær-heste er det rigtige antal.

– For det første mener vi ikke, der er økonomisk klarhed om at træffe en beslutning om, at det er sådan her, rideakademiet skal se ud. Det er meget mærkeligt, at de 70 pensionærer, der er nu, er en kæmpe underskudsforretning, men hvis man lige rammer 17, så er det en overskudsforretning, men går man ned på 0, så er det en underskudsforretning. Vi er heller ikke sikre på, at det er lovligt at smide alle pensionærer ud for så at tage 17 ind igen, siger han.