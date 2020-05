Skulderklap til ansatte på hospitalerne

BRØNDBY. En tidligere ansat på Hvidovre Hospital har taget initiativ til et projekt, der skal samle penge ind til de ansatte på regionens sygehuse. Samtidig er projektet en håndsrækning til butikslivet, der har trange kår, lyder det fra initiativtageren

Af Robert Hendel

Mette Aabrik fra Brøndby har sat gang i et ambitiøst projekt sammen med tre tidligere kollegaer.

Målet er at samle mindst tre millioner kroner ind, der skal veksles til gavekort til butikker i et storcenter. Gavekortene er Mette Aabrinks måde at sige tak til sundhedspersonalet i Region Hovedstaden.

– De har kæmpet skulder ved skulder mod en ukendt sygdom, og de har uden tøven været der til denne opgave, hvor deres eget og familiens helbred jo alt andet lige også var i spil, forklarer Mette Aabrink, der har en fortid som personalechef på Hvidovre Hospital.

Hun ved godt, at projektet er i konkurrence med en masse andre initiativer. Dog håber hun, at mange borgere og virksomheder vil bidrage alligevel.

– Vi tænker, at der måske er lidt på feriekontoen, når nu vores rejseaktivitet er så begrænset i år, siger Mette Aabrink, der også er medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby.

Ifølge initiativtageren er indsamlingen ikke kun en anerkendelse af sundhedspersonalet. Den vil også være en hjælpende hånd til de mange butikker, der har været lukket ned under krisen.

Indtil videre har gruppen indsamlet over 50.000 kroner. Blandt andet The Agger Foundation bidraget med et stort beløb, lyder det fra initiativtageren, der oplyser, at gavekortene bliver uddelt til hospitalspersonalet i Region Hovedstaden, når indsamlingen er slut.

Indsamlingen kan støttes via hjemmesiden samlind.dk under emnet Skulderklap og TAK.