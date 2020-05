Søren Wiborg genopstillet

Søren Wiborg er for 7. gang i spidsen for Socialdemokratiet til valget næste år. Foto: Heiner Lützen Ank (arkiv)

VALLENSBÆK. Når Socialdemokratiet i Vallensbæk næste efterår skal i valgkamp, bliver det igen med Søren Wiborg som spidskandidat

Af Jesper Ernst Henriksen

Socialdemokratiet i Vallensbæk genopstillede ved den ordinære generalforsamling Søren Wiborg som spidskandidat til kommunalvalget, som bliver afholdt den 16. november 2021.

Der er en mangeårig tradition i partiforeningen, at vælge spidskandidaten i god tid inden kommunalvalget. Søren Wiborg var eneste kandidat til posten, så man skulle ikke ud i en urafstemning, hvilket havde være tilfældet, hvis der var flere kandidater.

– Selvfølgelig er jeg stolt over at medlemmerne for 7. gang lader mig stå i spidsen for Socialdemokratiets valgkamp i Vallensbæk. Vi fik et rigtig godt valg i 2017 og oplevede en fremgang på et mandat. Det er en rigtig god og flittig kommunalbestyrelsesgruppe, vi har fået valgt. Der er et godt og konstruktivt samarbejde med den konservative gruppe. De lytter til os, men vi må selvfølgelig acceptere, at de har deres flertal. Det er altid et valg, om vi skal gå med i et forlig, selv om vi ikke har fået ”alt” det igennem, vi gerne havde set, siger han.

Han løfter også lidt af sløret for de temaer, som Socialdemokratiet vil gå til valg på.

– Socialdemokratiet vil forsat arbejde for, at der kommer flere penge til børnefamilierne, så de fortsat trygt kan sende deres børn i daginstitution. Kommunen skal fortsat vækste – og vi vil særligt sætte fokus på flere ungdomsboliger. Endelig skal den grønne omstilling slå markant igennem i Vallensbæk. Det vil blandt andet sige flere ladestandere til el-biler, siger han.