Sophie Hæstorp Andersens 1. maj tale: Tak til det stærke fællesskab

VALLENSBÆK. 1. maj bliver traditionelt fejret af Socialdemokratiet i Vallensbæk på Korsagergård. En af dem, der skulle have talt til det arrangement, var Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden. Folkebladet giver hende i stedet mulighed for at tale her

Af Jesper Ernst Henriksen

Tale af

Sophie Hæstorp Andersen (S)

Det er igen blevet 1. maj – men en 1. maj som vi aldrig vil glemme. I sådan en tid er det essentielt, at vi husker på vores værdier. Derfor er denne 1. maj også rigtig vigtig. Den internationale kampdag har for mig altid stået for sammenhold og lige muligheder for alle.

Lige nu bliver alle verdens samfund udfordret både sundhedshedsmæssigt, økonomisk og på vores værdier. Samfundssind, sammenhængskraft, et håndtryk og kram, vi plejer at bruge til at vise tillid til hinanden er ikke længere muligt. Vi skal undgå hinanden. Hvilket samfund er det?

Når jeg kigger mig rundt på Vestegnen og i resten af Danmark, så ser jeg et af de allerstærkeste fællesskaber. Bare tag vores sammenhold på Brøndby Stadion, hvor mere end 5.000 fans på bare fem dage har købt trøjen med påskriften “Aldrig Alene”. Eller hvordan de nordiske velfærdssamfund, der bygger på frihed, lighed og demokrati har vist sig meget bedre gearet til at tage sig af de syge og de arbejdsløse, der ellers ville blive efterladt.

Alligevel er mange lige nu i dyb krise. Det kan være i forhold til smittede i familien. Der er også mange, der lige nu ser deres livsværk smuldre eller er bange for deres job i fremtiden – f.eks. på restauranter, spillesteder, og i rejsebranchen. Derfor vil denne krise også påvirke os alle forskelligt. Men lad os komme igennem den sammen.

Jeg tror på, at vi hænger sammen, selvom mange lige nu føler sig ensomme. På mandag fylder min datter 16 år og skal gå ud af 9. klasse. Det sker kun én gang i livet. Specielt vores børn og unge oplever lige nu ”et forsømt forår”. Og når vores børn og unge ikke har det godt. Så har vi voksne og de ældre det heller ikke godt. Derfor skal vi have alle med.

I regionerne står vi helt i frontlinjen med ansvaret for det danske sundhedsvæsen. Her står vi også sammen. Ikke bare dem, der står i front – men også dem, som står bagved. Alle dem der dagligt sikrer, at dem der står i frontlinjen kan blive stående. Dem, der køber ind på et skørt verdensmarked, skaffer kitler og masker og kører dem ud. Dem der gør rent, dem der laver mad på hospitalerne, analyserer prøver på vores laboratorier og mange flere.

Til jer vil jeg bare sige tak. Tak! Det gør mig så ufattelig stolt, at stå i spidsen for en region og et regionsråd, hvor man høj som lav og ude i frontlinjen arbejder sammen. Hvor der hver dag findes nye løsninger på nye problemstillinger.

Lige nu er der 200 danske virksomheder, der omstiller til at producere værnemidler og test her i Danmark. Dét er fællesskab. Det handler om liv. Jeg håber og beder til at dette fællesskab vil være noget, der bliver også efter corona-krisen.

Så på denne 1. maj, der havde jeg virkelig glædet mig til at komme ud og tale foran jer alle, som jeg plejer. Og få en øl og høre taler i Fælledparken. For nogle betyder 1. maj bare mere end for andre. Men uanset dette, så husk på, at vi har stået i værre situationer før og er kommet igennem det, når vi holder sammen. Derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at det vil ske denne gang.

Så på denne vigtige 1. maj, så lad os vise at vi kan stå sammen – hver for sig.