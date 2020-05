Succes med digitalt borgermøde

Planerne om udviklingen af dette område var emnet på Glostrups første digitale borgermøde. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Onsdag aften var over 100 mennesker for første gang nogensinde til digitalt borgermøde i Glostrup - det gik ganske glimrende

Af Jesper Ernst Henriksen

Der er store planer om at udvikle området omkring det tidligere Carl-Bro i Hvissinge. Planerne er delt i tre. Dels skal der bygges en ny dagligvareforretning i det sydvestlige hjørne af parkeringspladsen, dels skal lokalplanen for de gule murstensbygninger ændres, så der kan komme boliger i stueetagen og dels skal der en helt ny lokalplan til de store brun-røde bygninger, som ejeren gerne vil have revet ned og erstattet af nybyggede lejligheder.

Med så mange planer på vej, mente politikerne i Glostrup, at det var en god idé med et borgermøde, hvor borgerne i lokalområdet kunne komme med deres syn på sagen. Men med corona-nedlukningen kunne det ikke lade sig gøre at holde et fysisk borgermøde. I stedet inviterede kommunen til sit første digitale borgermøde nogensinde. For den virtuelle bordende af det sad Christine Brønnum-Johansen, der er ansvarlig byplanlægger for grunden. Hun var tilfreds med borgermødet.

– Vi er meget glade for den måde det gik på. Teknikken fungerede fint og der var et fint flow i tingene. Vi kunne se, at folk sad og fulgte med derude. Da det toppede var der 127, der fulgte med.

Det er et meget fint tal for et borgermøde. Havde vi holdt det fysisk, var der nok ikke kommet så mange. Der kom mange spørgsmål og henvendelser, og det gik fint med at omstille til udviklerne af projekterne, siger hun.

Forskellige stadier

Planerne om en ny dagligvareforretning er i høring lige nu, og er dermed de planer, som er længest fremme i processen. Planerne om at udvikle de gamle bygninger er stadig i en forhøringsfase, hvor der er plads til at komme med forslag til en helt anden anvendelse af området, end der er lagt op til i debatoplæget. De fleste spørgsmål til tingene var af opklarende eller karakter.

Der var nogle få, der forholdt sig lidt kritisk til trafikafviklingen, men bygningernes anvendelse til boliger eller antal og højde var der ikke kritik af.

– En stor del af det her var et informationsmøde – en præsentation af det vi er kommet frem til sammen med udviklerne af bygningerne siden 2017, siger Christine Brønnum-Johansen.

Hun kan se både fordele og ulemper i forhold til et traditionelt borgermøde.

– Det er ikke helt det samme. Man får nogle andre ting frem, når man sidder og kan kigge hinanden i øjnene. Nu får vi spørgsmål og så svarer vi, men så slutter den lidt der. Til et fysisk borgermøde vil der være opfølgende spørgsmål og en dialog, indtil det falder helt på plads. Til gengæld kan der være kommet flere spørgsmål her. Hvis man er lidt genert, så kan det været svært at række hånden op foran 100 mennesker på et fysisk borgermøde, siger hun.

Derfor er det også planen, at kommunen følger borgermødet op med en fysisk, udendørs byvandring, eventuelt i mindre grupper, hvor borgere, politikere, udviklere og embedsmænd kan møde hinanden. Det er absolut muligt, at kommunen vil bruge erfaringerne fra det digitale borgermøde, også efter corona-nedlukningen er slut.

– Lige præcis det her projekt var tre borgermøder i et. To timer var ret lang tid, det kunne godt være, man fremover kun skulle tale om en lokalplan og så holde det på en time eller mindre.

Man kunne måske også holde dem oftere, det er måske nemmere at mødes i kort tid online, siger Christina Brønnum-Johansen.