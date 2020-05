Tillykke med den nye skøjtehal

DEBAT. Af Christian Lundstrøm

Af Christian Lundstrøm

I Folkebladet 13. maj kan man læse, at Glostrup Hallen efter vedtagelse i kommunalbestyrelsen får et nyt PU-gulv eller gummi gulv, til erstatning af det nedslidte trægulv.

Dette er helt på linje med hvad en række andre haller i Glostrup også har fået etableret de senere år. Ud fra erfaring med denne gulvtype i blandt andet Hvissingehallen, kan jeg kun ønske tillykke til Glostrup Kommune med om et par år at have endnu en skøjtehal.

Umiddelbart lyder det i artiklen som at PU-gulvet er det helt rigtige valg.

Det er både billigere, bedre og kræver mindre vedligehold end et traditionelt trægulv.

Men er det nu også rigtigt og passer det ind i en praksis, hvor budgettet til rengøring og vedligehold ikke matcher hvad der kræves af det valgte gulv?

PU-gulve er følsomme overfor støv og sand, som, hvis de ikke rengøres en eller flere gange dagligt, sliber og polerer overfladen så den bliver glat og blank. Det er præcis hvad der er sket i andre af Glostrup Kommunes haller, der har fået PU-gulve. I kraft af manglende renhold og pleje er gulvene på bare to til tre år blevet særdeles glatte. Dette er uforeneligt med, at en væsentlig forudsætning for mange sportsgrene er at man kan stå fast.

Glider man giver det en dårligere afvikling og i værste fald skader. Forestil jer badminton, tilløb, spring og lignende på et glat gulv. Folk er ved at gå på næsen indimellem.

Leverandører af PU-gulve anviser netop også derfor en løbende pleje i form af en til to daglige rengøringer for støv og sand, seks måneders indkøring med diverse plejeprodukter, ugentlig gulvvask med plejeprodukter og rondeller, halvårlig dybderengøring m.v.

Men det sker jo ikke i virkeligheden i haller, der udover sport også lægger gulv til teater, fester, åben hal m.v.

Overholdes disse procedurer ikke, taber gulvet – foruden sin garanti – på få år sine egenskaber og kun ny overflade hjælper.

Center for Kultur fravælger trægulv på baggrund af at det i dag kun holder i syv til ti år, men i de år bliver det ikke glat på samme måde. For et PU-gulv er intensiv rengøring og gulvvask afgørende, og kan man ikke leve op til dette, er prisen meget vel en ny belægning.

Foruden at foreninger og klubber skal døje med et generende glat gulv længe inden det kommer dertil. Så med dette en opfordring om at få repareret de PU-gulve, der allerede er så godt som ødelagt og sørge for at passe bedre på dem inkl. det nye i Glostrup Hallen fremadrettet.