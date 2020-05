Trænere har været på hjemmebesøg

SPORT. I AG Håndbold starter håndboldtræningen udendørs denne uge. De har forsøgt at holde især ungdomsspillerne til ilden med hjemmebesøg fra deres nye trænere, men det er anderledes end normalt

Af Jesper Ernst Henriksen

Normalt runger hallerne i Glostrup og Albertslund af tilråb. I de seneste to måneder har der dog været stille. Corona-nedlukningen betød en brat afslutning af sæsonerne, og der er ikke udsigt til, at de kan få lov at træne indendørs på denne side af sommerferien.

– Alle de ting, som man normalt gør i forbindelse med afslutningen af en sæson, hvor vi holder en stor fest, kan vi ikke gøre længere. Det er der, hvor spillerne plejer at hilse på deres nye trænere og deres nye holdkammerater, det er der, de plejer at fejre, at sæsonen er slut med deres gamle holdkammerater, siger Mia Lindener, næstformand i AG Håndbold.

Mange spillere har dog allerede mødt deres nye træner.

– Vores trænere har kørt rundt til spillerne og banket på, for at hilse på dem, så de lige har mødt hinanden inden sæsonen starter, siger Mia Lindener.

Allerede i denne uge er håndboldspillet i gang igen.

– Vi har fået tegnet nogle baner op på græsarealet ved Albertslundhallen, hvor vi starter træningen op i denne uge, siger Mia Lindener.

Hun håber, at der også bliver plads i Glostrup til lidt udendørs håndbold-træning, men det er ikke på plads endnu.

– Vi følger DHF’s retningslinjer, for eksempel om max ti spillere sammen på en bane. Spillerne skal klæde om derhjemme og vi har poser med for eksempel håndsprit til alle trænere.

Mister indtægter

For håndboldklubben betyder corona-nedlukningen også en økonomisk usikker tid. De plejer at tjene penge ved at stille med frivillige til Copenhagen Marathon og Vi Elsker 90’erne i Rødovre, men de er begge to aflyst. Der er heldigvis endnu ikke nogen, der har meldt sig ud af klubben i forbindelse med nedlukningen, men Mia Lindener frygter, at det kan ske.

– Det er en tid, hvor mange kan have mistet lysten til at røre sig og tabt lysten til fællesskabet og idrætsklubberne. Vi prøver at holde sammen på klubben bedst muligt. Vi har prøvet at lave noget online-træning, men jeg kan godt mærke, for eksempel på mine egne børn, at det ikke er det samme og at de savner at komme i hallerne, siger Mia Lindener.

For at kompensere for klubbens manglende indtægter, har de i stedet solgt støtte T-shits. På lørdag er der også et motionsløb, hvor deltagerne bidrager lidt til klubkassen.

– Så hvis du ser nogen løbe rundt i en AG-trøje på lørdag, så giv dem et af de opmuntrende tilråb, som I plejer at give i håndboldhallerne, siger Mia Lindener.