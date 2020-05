Transportskole samler unge op

20-årige Tobias (med hjelm) var i sidste uge til sin afsluttende eksamen som renovationschauffør på Dekra Erhvervsskole i Brøndby. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Efter tre år med både praktisk og teoretisk undervisning bliver det første hold faglærte chauffører sendt ud på vejene fra Dekra Erhvervsskole i Brøndby

Af Robert Hendel

I de seneste tre år har 15 elever knoklet for at kunne tilbyde den danske transportbranche faglært arbejdskraft.

De 15 elever er den første generation af chauffører, som bliver udklækket fra Dekra Erhversskole i Brøndby. For tre år siden åbnede erhvervsskolen i lokalerne på Kirkebjerg Allé, og målet er at sende nye faglærte chauffører på gaden hvert halve år.

Ifølge Jan Brochdorf, der er chefkonsulent for Job og Uddannelse på Dekra i Brøndby, har en af de store udfordringer for branchen været manglen på arbejdskraft.

– Jeg tror, at der er en masse skrøner om uddannelsen, som handler om alt fra arbejdstider til sundhed, forklarer han og tilføjer, at man tidligere har haft svært ved at få de unge til at vælge branchen til.

Han oplever dog, at uddannelsen i Brøndby har tiltrukket en del unge, måske på grund af udsigten til en god indkomst.

– Det kan godt være, man arbejder meget og på skæve tidspunkter, men man tjener også en del på det. Gennemsnitslønnen ligger vel på omkring 32.000 kroner for chauffører, siger Jan Brochdorf.

Mere end et kørekort

Ifølge Jan Brochford er der mange, der tror, at det ikke er muligt at blive faglært chauffør.

– Der er enormt mange ting, chaufførerne skal have styr på. Det er ikke bare at tage et kørekort. Der er mange internationale regler, de skal have styr på, og godset skal også stilles rigtigt, siger Jan Brochdorf.

Han påpeger dog, at det godt kan være, at ufaglærte chauffører kan tage de nødvendige kurser og certifikater over tid. De er dog en del af uddannelsen i Brøndby, og det kan være med til at hæve det faglige niveau blandt chaufførerne.

– Det handler også om, hvordan man bliver en bedre chauffør. Der tror vi, at viden er et middel. Et af de store dilemmaer er ulykker. Måske kan man undgå flere ulykker ved at være bedre trænet og have mere viden, forklarer Jan Brochdorf.

Han mener, at det er med til at gøre branchen mere attraktiv.

– Det giver en faglig stolthed at kunne fremvise en svendebrev, og måske er det med til at fastholde folk i branchen, siger Jan Brochdorf.

Samler unge op

Som elev på skolen er man sikret en læreplads under uddannelsen. Det er derfor ikke en manglende læreplads, der forhindrer eleverne i at stå med et svendebrev i hånden tre år senere.

Samtidig tror Jan Brochdorf, at mange af eleverne finder sig godt til rette i en branche, hvor opgaverne er klart definerede. Det kan ifølge ham være med til at trække nogle unge til, der ellers ikke ville være begyndt på en uddannelse.

– Vi har en del elever, som har haft nogle udfordringer tidligere. De har måske haft brug for de faste rammer, som den her branche giver. Det er ihvertfald det, vi mærker, forklarer Jan Brochdorf og lægger vægt på, at skolen gør meget for at motivere eleverne til at komme i skole.

Blandt andet spiser eleverne morgenmad sammen inden de første lektioner. Men de bliver også ringet op af skolen, hvis de ikke dukker op uden at have meldt afbud.

– De kan mærke, at vi vil dem, og det er er med til at fastholde dem. Sidste år havde vi 52, der begyndte på grundforløbet, og kun fire faldt fra undervejs, fortæller Jan Brochdorf, der efter tre år i Brøndby nu kan sende de første færdiguddannede chauffører ud til transportvirksomhederne.

10 til ord- og talblind

En af de elever, der har haft udfordringer tidligere, er 20-årige Tobias, der afsluttede uddannelsen som renovationschauffør i sidste uge.

– Jeg er både ord- og talblind og har rimelig svært ved at færdes med mange mennesker. Det har de dog taget godt hånd om på skolen. Jeg har fået mange gode venner herude, og nu står jeg og er færdig med et 10-tal, fortæller han stolt.

Tobias mener, at fordommene om at arbejde inden for renovationsbranchen skyldes uvidenhed.

– Der er mange, der siger “ad, du er skraldemand”, og når jeg så fortæller dem, at det faktisk tager tre år at blive uddannet, tror de ikke rigtigt på det til at begynde med. Men jeg kan altså mange flere ting end en lastbilchauffør, der har taget et AMU-kursus, forklarer han.

Oprindeligt ville han køre autohjælp, men den uddannelse tilbyder de ikke på Dekra i Brøndby.

– Så snakkede jeg med Jan Brochdorf om at forsøge mig indenfor renovation. Det er lidt i samme stil, forklarer Tobias, der har været i lære hos Remondis i Brøndby.

Her havde han muligheden for at fortsætte. Han ønsker dog at prøve kræfter med drømmejobbet inden autohjælp.

– Jeg kan godt lide tanken om at hjælpe folk videre, når deres biler går i stå på motorvejene, siger Tobias.

Han afviser dog ikke at vende tilbage til renovationsbranchen, hvis det ikke lykkes at få scoret drømmejobbet.