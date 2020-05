Tre gode råd til at få bilen sommerklar

SPONSORERET INDHOLD: Vi er godt inde i Maj måned og sommeren begynder snart at banke på dørene. Det er nemt at se ved at alle mennesker begynder at komme udenfor, besøge parkerne og forhåbentligt snart sætter sig ved cafeerne igen.

Man skal være meget optimistisk for at have håb om en flyvetur til Italien og man skal nok nærmere forberede sig på at ferien skal afholdes i Danmark i år.

Inden man tager afsted, bør man forsikre sig om at bilen er forberedt og velkørende inden man sætter sig for at køre flere hundrede kilometer.

Få en gennemgang af bremserne

Selvom det ikke nødvendigvis har noget med sommerens komme at gøre, kan det være en god idé at få tjekket bilens bremser. Er bremserne klar til at køre rundt i det danske sommerland? Hvis de skulle have lidt problemer, er det mulighed for at købe alverdens bremsereservedele på bildelebillig.dk. Og skulle du ikke være gør-det-selv-typen, kan landets mekanikere formentlig hjælpe dig med at montere nye skiver eller klodser.

Skift til sommerdæk

På trods af at vi ikke har haft en vinter med flere meter sne, har de fleste formentlig skiftet til vinterdæk i senefteråret. Og hvis du er en af dem, der endnu ikke har fået skiftet til sommerdækkene, er det et godt tidspunkt at få det gjort på. Derudover skal du sikre dig, at dine dæk overholder lovkravene for mønsterdybde.

Påfyld bilens væsker

Inden du sætter bilen i gang og kører afsted, vil en god start være at tjekke disse væser:

– Olie

– Sprinklervæske, som bør skiftes til Sommervæske, for at kunne fjerne insekter

– Bremsevæske

– Kølervæske

Der er få mærker eller ældre biler som godt kan finde på at tabe lidt Olie eller kølervæske, man bør derfor være opmærksom på dette, således at bilen har tilstrækkeligt med olie og nok kølemiddel til at afkøle motoren i drift.

Så hvis der er styr på alle detaljer og der ingen løse ender er, så er det bare med at kaste familien ind i bilen og trykke pedalen i bund og nyde den danske sommer.