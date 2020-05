Undersøger at flytte biblioteket

I januar kunne Glostrup Bibliotek fejre 50 års jubilæum for bygningen på Kildevældets Allé - nu bliver muligheden for en flytning undersøgt. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Det kan være, Glostruppere i fremtiden skal vænne sig til at gå på biblioteket i Fritidscenteret. I hvert fald har kommunalbestyrelsen vedtaget at undersøge, hvilke konsekvenser det vil have at flytte biblioteket

Af Jesper Ernst Henriksen

I 50 år og nogle måneder har det været bygningerne på Kildevældets Allé, som Glostruppere skulle besøge, hvis de skulle på biblioteket. Det kan dog ændre sig. På seneste kommunalbestyrelsesmøde vedtog alle med undtagelse af Bylisten at undersøge muligheden for at flytte biblioteket til Glostrup Fritidscenter.

De aktiviteter, der er i Fritidscenteret i dag er mødelokaler og musikskolen. De skal snart flytte til det nye Kultur-, Medborger- og Foreningshus i Rådhusparken. Dermed bliver der et areal på cirka 2.000 kvadratmeter ledigt, hvilket nogenlunde svarer til størrelsen på biblioteket i dag.

Tidligere i år vedtog kommunalbestyrelsen et første skridt mod byudvikling i Rådhusparken. Hvis det bliver endeligt vedtaget, vil det formentlig kræve, at biblioteksbygningen og rådhusets bygning syd bliver revet ned og solgt, så arealet kan bruges til boligbyggeri.

Undersøgelsen vil koste 150.000 kroner og vil være færdig, så politikerne kan behandle sagen i august. Den vil give svar på, hvad flytningen vil koste og hvilke fordele og ulemper, der vil være med en placering i Fritidscenteret. Den vil ikke give et helt præcist billede af, hvordan biblioteket bliver indrettet på den nye placering – det vil i høj grad være op til medarbejderne selv, hvordan biblioteket bliver indrettet, hvis det bliver flyttet.

Kun en undersøgelse

Da emnet blev behandlet af kommunalbestyrelsen, understregede flere, at det indtil videre kun er en undersøgelse af mulighederne for en flytning.

– Vi får undersøgt muligheden. Vi er ikke i gang med at flytte biblioteket, men i gang med at undersøge, hvad der sker, hvis man placerer et bibliotek i Fritidscenteret. Jeg tror ikke, der er nogen i kommunalbestyrelsen ud over Bylisten, der på nuværende tidspunkt kan sige ja eller nej til at flytte. Jeg kan se mange scenarier, hvor en flytning vil give mening, men også mange, hvor den ikke vil give mening, sagde Piet Papageorge (V).

– Vi er ikke imod at undersøge, hvordan vi kan lave forbedringer for borgerne i Glostrup. Derfor stemmer vi for denne indstilling, så vi kan forbedre forholdene på Glostrup Bibliotek. Det kan være med en flytning, eller det kan være det bliver, hvor det er på en anden måde, sagde Dan Kornbek Christiansen (K).

Bylisten var det eneste parti, der stemte imod undersøgelse.

– Bylisten har den holdning, at Glostrup Bibliotek ligger rigtigt, hvor det ligger nu. Der er flere fordele ved den placering, blandt andet kommer letbanen til at have en station næsten ved siden af det nuværende bibliotek. Det er ikke en hemmelighed, at vi hellere bruger Fritidscenteret til at lave et genoptræningscenter, som kan bruges sammen med varmtvandsbassinet og lignende, sagde Lars Thomsen.

Fordele og ulemper

Allerede i sagsfremstillingen tager administrationen hul på nogle vurderinger af fordele og ulemper ved en placering i Fritidscenteret. De skriver, at det vil skabe bedre rammer for børn og forældre med mulighed for leg både i og omkring biblioteket.

– Samtidig vil en flytning til Glostrup Fritidscenter give en god synergi i forhold til kombinationen af bibliotek, svømmehal, legeland og café. Andre biblioteker har god erfaring med en placering i sammenhæng med andre funktioner, som giver begge parter god mulighed for at tiltrække nye brugere. I området omkring Glostrup Fritidscenter planlægges det desuden at etablere både park, og dagtilbud, hvilket vi give yderligere synergi til en placering af Glostrup Bibliotek i Fritidscentret. En flytning af biblioteket til Fritidscentret vil derudover sikre Café Fri en fortsat indtjening, selvom indtjeningen på forplejning i mødelokalerne bortfalder, står der i sagsfremstillingen.

Under biblioteket ligger i dagbibliotekssalen, som bliver brugt af foreninger til store arrangementer. Den er på cirka 340 kvadratmeter. Der vil ikke umiddelbart være plads til en erstatning for den i Fritidscenteret. Den største sal i Kultur-, Medborger- og Foreningshuset bliver kælderetagen, hvor der er ved at blive gravet ud til en terrasse foran. Her vil der været et mødelokale på 117 kvadratmeter godkendt til 120 mennesker.