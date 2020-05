Vallensbæk: Fejrede befrielsesdag

I Vallensbæk fejrede man befrielsesdag den 5. maj.

VALLENSBÆK. Vallensbæk Kommune kommer til at aflevere 16,7 millioner kroner, men bliver til gengæld fri for det forpligtende samarbejde med Ishøj, som man gerne vil ud af hurtigst muligt

Af Jesper Ernst Henriksen

I det første udkast til en reform af udligningsordningen stod Vallensbæk Kommune til at miste 16,7 millioner kroner – og da alting var forhandlet færdigt og beløb på milliarder af kroner var blevet kastet op i luften og landet nye steder i kommunerne stod Vallensbæk Kommune stadig til at miste 16,7 millioner kroner. Det er borgmester Henrik Rasmussen (K) stadig utilfreds med.

– Jeg mener stadig, at det er helt urimeligt, at vi bliver straffet for at drive Vallensbæk Kommune fornuftigt og effektivt – hvorimod de kommuner, der bare sidder på hænderne, kan se frem til at blive belønnet. Men det, at vi er på top-3 af de kommuner, der procentuelt afleverer mest til udligningen, har jo nok også været med til at overbevise regeringen og dens forligspartier om, at vi økonomisk set er en yderst bæredygtig kommune, siger han og fortsætter:

– Vi har kunnet levere en vare, ingen troede på. Da jeg overtog borgmesterstolen for ti år siden, var kassen tom. Vi har med knofedt og flid fået flyttet Vallensbæk fra at være tæt på at blive sat under administration til nu at være en suveræn, selvstændig kommune, der er et flagskib – og blandt de stærkeste i landet. Det er noget af en rejse, som jeg er virkelig stolt af.

Kenneth Kristensen Berth (DF) har også bemærket, at Vallensbæks situation ikke blev forbedret under forhandlingerne.

– Vallensbæk er den største taber i udligningsreformen. Alle de andre kommuner, der i regeringens udspil skulle betale mere, kommer nu til at betale mindre, end der først var lagt op til. Men for Vallensbæks vedkommende er det det samme. Alt er gået imod Vallensbæk. Selvom der er lagt ekstra fem milliarder kroner ind i aftalen til at reducere de ekstra beløb, som de betalende kommuner skulle af med, så betyder det ikke en dyt for Vallensbæk, da udlændingeudligningen samtidig er halveret. Derfor står vi med håret i postkassen, siger han.

Mulig skattestigning

Vallensbæk har tidligere fået 4,3 millioner kroner i finansieringstilskud, som ikke er lagt ind i budgetterne, derfor vil det i praksis være omkring 12 millioner kroner, der skal findes i kommunens budgetforhandlinger i år.

– Der er to muligheder, en skattestigning eller en sparerunde. Jeg vil gerne kunne levere den kvalitet og den service til vores borgere, som vi gør lige nu, siger borgmesteren.

Søren Wiborg (S) forventer, at Socialdemokratiet vil pege på skattestigningen i forhandlingerne.

– Vi går efter der kommer skatteforhøjelser. Vi kan ikke se, hvor vi kan hente det på børne- eller ældreområdet. Rundt regnet vil det svare til 80 kroner om måneden per skatteyder i Vallensbæk, siger han.

Det samme siger Kenneth Kristensen Berth.

– Jeg ser desværre ikke nogen anden udvej end at indføre det jeg kalder en SV-skat til borgerne. Da vi skulle levere 16,7 mio. kr. svarede det til 0,5 pct. på kommuneskatten. Så kan borgerne jo sende en venlig tanke til Socialdemokratiet og Venstre, når de betaler de ekstra penge. Det bør borgerne måske overveje at huske på ved næste valg, siger han.

Den idé er borgmesteren ikke afvisende overfor.

– Jeg vil bestemt ikke afvise en skattestigning, siger han.

Han vil dog gerne tilføje et bogstav til Kenneth Kristensen Berths titel.

– SVR Skat, det synes jeg er et godt navn, det er de tre partier, der har forhandlet aftalen, siger han.

Ud af samarbejde

Ved kommunalreformen i 2007 var Vallensbæk tæt på at blive sammenlagt med Ishøj, men det blev forhindret af den daværende borgmester Kurt Hockerup. Til gengæld for at forblive selvstændig dengang, skulle Vallensbæk indgå i et forpligtende samarbejde med nabokommunen Ishøj.

De to kommuner har derfor de seneste 13 år varetaget opgaver for hinanden. Ishøj har taget sig af genoptræning, det specialiserede socialområde, specialundervisning samt natur- og miljøområdet – og Vallensbæk har taget sig af det største område, beskæftigelsesområdet. Det har for eksempel i praksis betydet, at jobcentret i Vallensbæk betjener borgere fra begge kommuner.

Men det har også betydet, at når Ishøj har varetaget det specialiserede socialområde på vegne af Vallensbæk, har det ofte medført temmelig store ekstraregninger fra nabokommunen, og det har ikke huet Henrik Rasmussen.

– Det er Vallensbæks befrielsesdag i dag, og det er nærmest symbolsk, at de præsenterer det den 5. maj. Nu, hvor Vallensbæk bliver herre i eget hus, bliver det lettere at styre økonomien – og dermed at finde de ekstra penge, vi skal aflevere i udligningen, siger han.

Også Søren Wiborg ser frem til at blive herre i eget hus.

– Det har ikke været noget lykkeligt ægteskab. Det var et fornuftsægteskab og vi skylder Ishøj stor tak fordi de gik med til det forpligtende samarbejde i 2007. Havde de ikke gjort det, så var Vallensbæk blevet lukket som selvstændig kommune. Der har ikke været rigtig tilfredshed med tingene. Ishøj har ikke været helt tilfredse med den måde vi håndterede jobcenteret på, vi har noteret, at vi har fået uforudsete ekstraregninger for nogle ting, som Ishøj har udført for os. I år var det 12 millioner, det er ikke tilfredsstillende. Vi tror, at vi kan gøre det bedre selv, når vi bliver herre i eget hus, siger han.