Vi arbejder på en løsning på det glatte gulv i Hvissinge

Af Af Allan Brink Christensen, Idrætschef i Glostrup Kommune

Læserbrevet er et svar på et læserbrev i sidste uge, hvor Christian Lundstrøm skriver, at PU-gulvene i Glostrups idrætshaller er glatte, da de bliver brugt med udendørs sko og ikke rengjort ofte nok.

Jeg vil starte med at medgive Christian Lundstrøm, at Hvissingehallen har et PU-gulv, der er glat. Der er forsøgt med mange tiltag – også ekstra rengøring, men det er aldrig blevet helt godt. Glostrup Idrætsanlæg, som varetager driften af Hvissingehallen, vil arbejde videre med, at skitsere hvilke tiltag, der kan forhindre et glat gulv i hallen.

Glostrup Kommune har PU-gulve i tre andre haller. Vi er ikke tidligere blevet informeret om, at der er et generelt problem med, at disse gulve er glatte. Dette på trods af, at Ejbyhallen og Søndervanghallens gulve har flere år på bagen end gulvet i Hvissinge.

Alle gulvtyper kræver intensiv rengøring, hvis man vil sikre en god oplevelse for hallens gæster. Det i sig selv kan være vanskeligt, når der er aktivitet i nogle haller fra tidlig morgen til sen aften. Et trægulv fyldt med harpiks skal for eksempel rengøres, førend vi vil byde senior-gymnaster ind for at lægge sig på gulvet. Midlerne, der benyttes til at fjerne harpiks, er ”skrappe”, ikke mindst for lakken. Det gør levetiden på trægulve til en ikke særlig attraktiv investering, som kræver løbende vedligehold i form af slibning og afhøvling. Den form for vedligehold er kostbar og til gene for vores gæster, da hallen vil være lukket, når den vedligeholdes.

Hallerne i Glostrup Kommune benyttes til mange forskellige formål og vi vil gøre vores ypperste for at passe på gulvene i samarbejde med gæsterne, der benytter dem, det være sig skoler, foreninger, eller andre, der ønsker at benytte faciliteterne. Hvis alle overholder noget så simpel en regel, som kun at benytte indendørs fodtøj, så kan vi holde mængden af skidt nede i hallerne – til gavn for fællesskabet.

Afslutningsvis vil jeg gerne beklage de gener, det glatte gulv i Hvissingehallen har medført – vi arbejder videre med at finde en brugbar udbedringsløsning.