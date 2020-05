Vi skal prioritere det lokale erhvervsliv

DEBAT. Af Dan Kornbek Christiansen (C), Medlem af kommunalbestyrelsen i Glostrup

På det netop afholdte møde i kommunalbestyrelsen var der bred politisk opbakning til at igangsætte arbejdet med nye anlægsopgaver for over 25 mio. kr.

Det Konservative Folkeparti har fuld fokus på at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for vores lokale og regionale iværksættere, håndværkere, handels- og erhvervsliv. Vi ønsker, at skabe mere gang i Glostrup. Vi arbejder for at Glostrup stadig er en attraktiv og spændende by at leve, bo, arbejde og drive erhverv i, og derfor var det helt naturligt at vi konservative som de eneste fremsatte et forslag om, at partierne i kommunalbestyrelsen og administrationen på rådhuset gav en klar og entydig opbakning til, at vi ville gøre alt hvad der indenfor de gældende regler og lovgivning var og er muligt, for at støtte det lokale og regionale iværksættere, håndværkere, handels- og erhvervsliv. Det er jo dem, der dels ansætter vores unge som lærlinge og elever og hvor mange af vi lidt ældre også arbejder og dels holder gang i byen og gang i Glostrup.

Under mødet blev vi konservative belært om, at det ikke var muligt, nok var ulovligt med mere, blot for at administrationen senere kunne oplyse om, at dette ikke var tilfældet. Sådan som vi forstod det, så har vi allerede en mulighed for at støtte vores lokale og regionale når det gælder udbud og arbejde på mere end tre millioner kroner.

Men vi konservative finder beløbet på 3 mio. kr. er alt for højt. Vi vil støtte både i det helt små, midt i mellem og når det gælder de helt store beløb og opgaver som kommunen skal have udført.