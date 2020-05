Vi stemte mod besparelser på idrætten

DEBAT. Af Dan Kornbek Christiansen (K), Medlem af Kommunalbestyrelsen i Glostrup

På det nyligt afholdte møde i Kommunalbestyrelsen blev der vedtaget en samlet besparelse på idræts-, kultur- og fritidsområdet, og selvfølgelig kunne eller ville vi konservative ikke bakke op om det.

Siden 2016 har der været behov for at renovere rutsjebanetårnet i svømmehallen, prisen lød den gang på cirka 650.000 kr. Den gang valgte de politikere, der var valgt, ikke at gøre noget, og i dag er det så bydende nødvendigt at renovere tårnet, for at få det åbnet igen. Der er allerede besluttet at gøre lidt, en lappeløsning, men nu er opgaven vokset og prisen er steget markant, og nu mangler der så 900.000 kroner.

Det samme gælder for gulvene i hal 1 og hal 3 på stadion. De er i en elendig forfatning på grund af slidtage og manglende vedligehold. Det ene gulv er der afsat penge til at få renoveret, men der mangler en million kroner til at få renoveret det, der mangler.

De mange dygtige ledere og medarbejdere fra Glostrup Idrætsanlæg driver som bekendt mange af vores faciliteter, anlæg, baner og haller på en helt fantastisk dygtig og super god måde. De har de sidste par år været så dygtige, at der er kommet et mindre overskud fra det man kalder indtægtsdækkede virksomhed og arrangementer, og nogle af de penge ville de selv komme med i forhold til renovering af halgulvet.

Men nu hvor corona-krisen er over os, så rammer det naturligvis hårdt i forhold til at kunne afholde store arrangementer og derfor kan man ikke regne med denne indtægt. Alligevel syntes et stort flertal, at selv om Glostrup Idrætsanlæg får det svært med forventet nedgang i aktivitet og indtjening, at så var det helt naturligt at idræts-, kultur- og fritidsområdet skulle reduceres med en besparelse på 1,45 millioner kroner.

For os konservative er der tale om en helt almindelig vedligeholdelsesopgave, når det gælder om at renovere rutsjebanetårnet i svømmehallen, ligesom når det gælder om at vedligeholde gulve, toiletter mm i hallerne på stadion samt på byens andre anlæg. Vi stillede derfor forslag om at almindelige vedligeholdelsesopgaver udføres og finansieres af Glostrup Ejendomme som både har opgaven og budgettet hertil.