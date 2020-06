Årets første med hue på: Caroline sendte Dannebrog i vejret

Som årets første student fik Caroline Skov Revsbech æren af at hejse flaget foran Brøndby Gymnasium sammen med rektor Pia Sadolin. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Mandag kunne årets første student fra Brøndby Gymnasium lade sig pryde sig med en velfortjent studenterhue og få fornøjelsen af at hejse Dannebrog foran gymnasiet

Af Robert Hendel

Udbruddet af corona-virus har vendt op og ned på en stor del af livet på Brøndby Gymnasium.

Det var dog næsten, som det plejer at være, da årets første student kom ned ad trappen, klar til at modtage røde roser og lykønskninger fra familie og venner.

– Jeg er rigtig lettet. Det er meget rart at være færdig, især fordi det er under nogle andre omstændigheder, forklarer 20-årige Caroline Skov Revsbech fra 3.S, som blev den første på Brøndby Gymnasium, der fik sin studenterhue på i 2020.

Som den første med huen på hovedet fik Caroline Skov Revsbech æren af at hejse flaget foran gymnasiets indgang sammen med rektor Pia Sadolin.

– Det var nok også en af grundene til, at jeg var nervøs, fordi jeg skulle hejse flaget og være den første på hele skolen, der blev færdig, siger Caroline Skov Revsbech, der fik 10 i sin sidste eksamen.

Hun kan efter at have sendt Dannebrog til tops på Valdemarsdag se frem mod en tid, hvor hun ikke skal tænke på fraværsprocenter og lektier.

– Det er rart, at når man har fri, har man fri, erkender den nybagte student, der også kan glæde sig til den traditionelle vogntur gennem byen.

For 14 dage siden blev der givet grønt lys fra myndighederne til studenterkørslerne, og det ser Caroline Skov Revsbech frem til.

– Det er jeg glad for, at vi har fået lov til. Jeg ved ikke, hvad alternativet skulle være, hvis vi ikke skulle køre i vogn. Det bliver spændende, og jeg glæder mig rigtig meget til det, siger hun.

Hvad tiden skal gå med efter gymnasiet, ved Skov Revsbech endnu ikke.

– Jeg tror, at jeg skal holde et sabbatår for lige at tjene nogle penge, og så vil jeg søge ind på en uddannelse næste år. Jeg ved dog endnu ikke, hvad jeg skal søge ind på. Det skal jeg bruge det næste år på at finde ud af, fortæller den stolte student.