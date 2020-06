Aktivitetscenteret er genåbnet

Holdet på Aktivitetscenteret, der har sørget for, at alt er klart i henhold til retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne. Foto: Lotte Olsen

GLOSTRUP. Fredag 19. juni genåbnede Aktivitetscenteret på Sydvestvej i Glostrup de indendørs faciliteter og lokaler. Der er fokus på retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne, og der er indført restriktioner, som fortsat skal forhindre corona-smitte

Af Jesper Ernst Henriksen

Mange af Glostrups ældre har været aktive med deres forskellige sysler udendørs under corona-krisen. Men de har også glædet sig til at kunne bruge de indendørs faciliteter.

– Noget vi har savnet, er vores café. Det er her, vi ordner verdenssituationen over en kop kaffe og et stykke kage. Jeg har glædet mig rigtig meget til at se de kendte ansigter igen – og forhåbentlig også nogle nye hen ad vejen, siger frivillig, Bjarne Knudsen.

Ikke alle har bare kunnet flytte deres aktivitet udendørs. For eksempel billardspillerne har savnet at kunne komme i ind Aktivitetscenteret, hvor deres udstyr står.

Nye tiltag

Mens de indendørs lokaler har været lukket for brugerne, er der sat et nyt musikanlæg med teleslynge op. Musikanlægget er topmoderne og brugervenligt, og det er muligt at styre musikken separat i de forskellige rum.

– Det har vi glædet os rigtig meget til at tage i brug. Det har været længe undervejs, og nu er det på plads, siger leder af Aktivitetscenteret Lone Grannon.

Der har været travlt på centeret op til åbningen:

– Jeg har glædet mig meget til, at vi igen kunne åbne for eksisterende såvel som nye sociale fællesskaber og aktiviteter. Vi har haft travlt med at skilte og sætte markeringer op i henhold til retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne, og i fredags var vi bare så klar til at åbne dørene, siger hun.

Retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne om for eksempel afstand og hygiejne kan ses på opslag i lokalerne. For at holde Ældrecenter og Aktivitetscenter skarpt adskilt er der er udelukkende adgang til Aktivitetscenteret via indgangen på Sydvestvej 12.

Aktivitetscenteret

Aktivitetscenteret, Sydvestvej 12, Glostrup har sommeråbent alle hverdage klokken 9-13 frem til 1. september 2020.

De fleste af Aktivitetscenterets lokaler kan nu igen bookes af kommunens foreninger. Tjek for tider på fritid-glostrup.halbooking.dk – Foreninger/kommunal institution – Aktivitetscenteret

Se mere om Aktivitetscenteret på Sydvestvej på www.glostrup.dk/aktivcenter