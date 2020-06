Båndet for hele livet

SPONSORERET INDHOLD: Det er måske det mest enkle, klassiske og samtidig mest symbolfyldte smykke noget menneske kan bære. Det runde metalbånd om højre ringfinger, der symboliserer ægteskabet og alle dets løfter, ideer og vores liv sammen. Er det ikke vildt, at så enkelt et smykke kan betyde så meget.

Af SPONSORERET INDHOLD

Traditionen med at udveksle vielsesringe kan dateres tilbage til det antikke Ægypten, hvor papyrusruller for over 3000 år siden fortalte historien om par, der udvekslede ringe lavet af hamp, siv, læder, ben eller elfenben. Jo mere kostbart materialet var, des større var kærligheden – og jo mere social indflydelse havde parret. For de antikke ægyptere betød ringen evig forpligtelse, ubrydelig kærlighed mellem parret, fordi cirklen aldrig blev brudt. Denne symbolik og forståelse af ægteskabet har vi stadig i dag.

Romerne var blandt de første til at lave ringene af det mere holdbare jern og siden blev teknikken og materialerne endnu mere raffinerede, så vi i dag bruger det pureste guld. Selvom meget er forandret, så har symbolikken bestået i tusindvis af år.

Hvad er vigtigst?

En vielsesring bliver genkendt alle steder og er et universelt symbol på kærlighed. For parret symboliserer det deres valg om at elske hinanden som de er, med alt hvad det indebærer. Til verden viser de, at de hører sammen for evigt.

Derfor er det ekstra vigtigt at man kan se sig selv bære lige netop den vielsesring, der passer til en selv. I dag har vi et væld af muligheder og derfor er det klogt at spørge sig selv, hvad er vigtigst, når ringen skal vælges? Er det guldet? Er det overfladen? Er det, at ringen er behagelig at bære? Hos Roughdiamonds.dk er det muligt at finde lige netop dén vielsesring, som aldrig går på kompromis med disse vigtige spørgsmål. Her håndlaves alle ringene i 14 karat guld, hvidguld og rosaguld, mens det også er muligt at sort rhodinere ringene.

Designer og grundlægger Maya Bjørnsten har skabt en rå, facetteret mat overflade, som giver et underspillet look. Med tiden bliver denne mere blank, jo mere den bæres og elskes. Men som Maya forsikrer, så kan den altid gøres mat igen. Ringen skal følge en hele livet, så derfor arbejder Maya altid tæt sammen med kunderne om at skabe lige netop de ringe, I ønsker jer til jeres særlige kærlighedshistorie.

Mayas vielsesringe er altid behagelige at bære og lavet med kærlighed af hendes team af guldsmede. Selvom deres symbolik er stor og vigtig for bæreren, så skal de alligevel ikke klemme, når der gives håndtryk eller når der arbejdes på højtryk. Komfort, stil og vigtigst af alt, betydningen af denne unikke vielsesring skal altid gå op i en højere enhed og det fås altid hos Roughdiamonds.dk i hjertet af København.