Bliv klogere på valgsystemet i USA

Når vi i år skriver tirsdag d. 3 november, vil Republikanerne og Demokraterne have færdigkæmpet slaget om embedet om præsidentskabet af De Forenede Stater. Og den gode gamle floskel om, at når USA nyser, får Europa lungebetændelse, bliver ikke mindre væsentlig, når supermagten afholder præsidentvalg.

USA’s valgsystem har dog ikke meget til fælles med den danske model, som vi er så bekendt med. Og faktisk skal den amerikanske befolkning overvære valg tre gange førend et resultat kan præsenteres. Er du også lidt rundtosset ovenpå amerikanernes valgsystem? Så læs med her.

Primærvalg

Den første gang, at amerikanerne skal sætte kryds er til primærvalget. Her kæmper kandidater fra hvert parti om at skulle repræsentere sit parti, når den endelige kamp imod det andet parti løber af stablen. Det kræver, at man er registreret hos et af partierne for at have indflydelse på, hvem præsidentkandidaten skal være for netop det parti, som man er en del af.

Primærvalget dikterer ligeledes antallet af delegerede. De delegerede får deres rolle til parti-konventet, hvor det her afgøres, hvem der skal være præsidentkandidat og vicepræsidentkandidat. Og i bedste demokratiske manér afgøres dette ved, at den kandidat med flest delegerede bag sig, vinder. Dog vil det ses, at flere af kandidaterne falder fra hen ad vejen, da de ikke længere syner opbakning til sejr.

Præsidentvalget

Til præsidentvalget skal vælgerne sætte kryds ved den kandidat fra partierne, som de ser mest kompetent til jobbet. Hver stat har forskellig antal valgmandsstemmer, baseret på antal indbyggere, og når en kandidat vinder en stat, tilegner vedkommende sig disse. Det vil derfor sige, at samtlige valgmænd – og kvinder fra staten tilhører partiet, som har vundet staten. Kandidaterne skal i alt kæmpe med næb og kløer for at erhverve sig de i alt 538 valgmandsstemmer.

De personer i valgkollegiet er inden da udpeget af partierne. Når stemmer er talt op, skal de, som har vundet fra valgmandskollegiet, stemme på deres kandidat. Den kandidat, som vinder flest af de 538 stemmer, ender med titlen som præsident.

Med en nu større indsigt ind i det amerikanske præsidentvalg, kan det være, at du bliver fristet til at smide penge på den præsident, som du tror løber med sejren.