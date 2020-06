Borgmester til minister: Prioritér Vallensbæks borgere

Henrik Rasmussen vil gerne have transportministeren til at komme i gang med forhandlingerne om en ny trafikaftale. Foto: Jesper Ernst Henriksen (arkiv)

VALLENSBÆK. Corona-krisen satte trafikforhandlingerne på pause. Det er vigtigt, at disse kommer i gang igen, så vi kan komme støjen til livs i Vallensbæk, skriver borgmester Henrik Rasmussen i et brev til ministeren

Af Jesper Ernst Henriksen

Coronakrisen har udskudt flere forhandlinger på Christiansborg – blandt andet forhandlingerne om et nyt trafikforlig. I Vallensbæk håber politikerne, at netop de forhandlinger snart går i gang. I den forbindelse skrev borgmester Henrik Rasmussen i sidste uge et brev til transportminister Benny Engelbrecht for at understrege vigtigheden ved at opsætte støjafskærmning i Vallensbæk.

– Det er på tide, at borgerne i Vallensbæk bliver prioriteret. Derfor har jeg på det kraftigste opfordret ministeren til at få afsat de midler, der skal til i forhandlingerne, for at tilgodese borgerne i Vallensbæk, siger Henrik Rasmussen.

Trafikstøj har været på dagsordenen i Vallensbæk, lige så længe som Henrik Rasmussen har været borgmester. For i Vallensbæk er rigtig mange borgere desværre plaget af trafikstøj fra statslige motorveje og den nye Ringstedbane.

Har været på besøg

I marts 2019 stod den tidligere regering bag ”Aftalen om et sammenhængende Danmark”, hvor der blev afsat midler til at etablere støjafskærmning ved Vallensbækvej. Projektet var prioriteret højest af fem projekter og skulle igangsættes hurtigst muligt. Transportministeren har valgt at annullere den aftale, der var en nødvendighed for Vallensbæks borgere.

Gennem årene har flere transportministre været på besøg i Vallensbæk og alle har anerkendt og bekræftet problemet med støj fra de statslige veje. Senest havde vi besøg af transportminister Benny Engelbrecht, som besøgte Vallensbæk den 3. februar 2020. Efterfølgende har der været holdt møde med ham om de støjgener, som vores borgere i Vallensbæk oplever fra de statslige veje. Støjgenerne fra motorvejen er derfor et kendt og anerkendt problem, også hos transportministeren.

Vallensbæk Kommune lægger fortsat pres på, så der igen bliver afsat midler til en støjafskærmning fra bygrænse til bygrænse og ikke kun på Vallensbæk Torvevej. Det er uden tvivl det tiltag, som vil gøre den største forskel for borgerne i Vallensbæk.