Corona koster millioner

Ekstra foranstaltninger på grund af corona-pandemien kommer til at koste millioner - forhandlingerne om, hvordan regningen skal gøres op er allerede i gang. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Det er endnu ikke opgjort, hvor meget corona-krisen koster Vallensbæk Kommune, men det er millioner, og der er uenighed om, hvor meget, der skal tælles med

Af Jesper Ernst Henriksen

Det har krævet mange ekstra ressourcer at køre de kommunale tilbud under corona-krisen. Som Folkebladet omtalte i forbindelse med genåbningen af skolerne, så brugte SFO’en på Vallensbæk Skole dobbelt så mange medarbejdere som normalt, for at kunne holde børn i separate grupper. Hvor meget, det kommer til at koste, kan man endnu ikke regne ud, men det er millioner, oplyser borgmester Henrik Rasmussen (K) på kommunabestyrelsesmødet.

– Vi kender ikke omkostningerne endnu, men dyrt bliver det. Vi må håbe, at vi kan holde udgifterne nede, vi har ikke nogen interesse i at få omkostningerne til at løbe løbsk, sagde han.

Regeringen har lovet, at kommunernes udgifter i forbindelse med corona-krisen ikke må koste på velfærden. Staten vil derfor kompensere kommunerne, forhandlingerne om kompensationen er allerede i gang.

– Vi ved ikke, hvad vi skal tælle med. Vi har rigtig mange følgeudgifter på grund af corona, men der er også noget, der ikke er blevet til noget. Så snart vi kender tallene, så kommer de med i budgetterne, så alle kan se, hvad det har kostet, sagde Henrik Rasmussen.

Tomme plejeboliger

En af konsekvenserne i Vallensbæk Kommune har været tomme plejeboliger, efter flere beboere er døde med corona. På et fælles udvalgsmøde den 14. maj blev det besluttet, at pårørende gerne måtte tømme plejeboliger fra mandag den 18. maj. Det nåede fem familier at gøre, inden der tirsdag den 26. maj kom nye retningslinjer fra Sundhedsministeriet, der sagde, at tømning af plejeboliger også tæller med i besøgsforbuddet. Så lige nu står der tomme boliger på plejehjemmene i Vallensbæk, hvor kommunen må dække huslejen. Det er for eksempel denne udgift, som der er tvivl om, skal regnes med som en corona-udgift.

– Vi er ikke enige med finansministeren om tomgangslejen er en corona-udgift. Det mener vi, det er, men det er ikke sikkert, finansministeren synes det. Der er forskel på, hvilke foranstaltninger man har taget i kommunerne. Andre steder i landet flytter folk ind og ud af plejeboliger, siger Henrik Rasmussen.