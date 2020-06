Det Blå Flag vajer over Vallensbæk Strand

Det Blå Flag blev hejst af Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen og udvalgsformand Jan Høgskilde.

VALLENSBÆK. Vallensbæk Strand har igen i år fået tildelt det Blå Flag som tegn på strandens kvalitet

Af Jesper Ernst Henriksen

I sidste uge kunne borgmester Henrik Rasmussen og udvalgsformand Jan Høgskilde hejse det blå flag ved Vallensbæk Strand. Flaget bliver tildelt til strande og havne, der opfylder nogle bestemte kriterier om blandt andet vandkvalitet, miljøinformation og faciliteter.

– Så har Vallensbæk igen fået det Blå Flag, og det er jo rigtig dejligt. Det betyder, at man kan komme ned på Vallensbæk Strand og nyde nogle forhåbentligt dejlige sommerdage og -aftener. Der sker rigtig mange ting hernede – der er kommet en ny badebro, som er handicapvenlig – der er kommet ny café, sagde borgmester Henrik Rasmussen efter at have hejst det Blå Flag sammen med formand for Teknik- og Miljøudvalget Jan Høgskilde.

Udvalgsformanden supplerede:

– Det er helt fantastisk, at vi kan blive ved med udvikle området med de ting, der skal være gode og rekreative for familien Vallensbæk. Det er både den nye badeanstalt og de andre tiltag, som vi gerne vil lave – i stor respekt for naturen og miljøet. Sådan at vi alle sammen kan få noget, vi er glade for, og noget, som giver værdi for Vallensbæks borgere.

Det Blå Flag bliver givet til strande og havne, som gør en ekstra indsats for miljøet og som arbejde for at højne strandens eller havnens standard. For at gøre sig fortjent til det Blå Flag skal området blandt andet være rent og velholdt, have livredningsudstyr, gode toiletforhold, affaldsfaciliteter mm.