HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 22 og 23

Af Jesper Ernst Henriksen

Tablet stjålet fra taske

Glostrup. Lørdag den 30. maj klokken 14.30 modtog Københavns Vestegns Politi anmeldelse om, at to personer havde stjålet en tablet fra en borgers taske et sted mellem Sportsvej og Hovedvejen i Glostrup. Borgeren havde ikke opdaget tyveriet før senere og da meldt det til politiet.

Anholdt for spirituskørsel

Glostrup. Mandag den 1. juni klokken 05.21 standsede en politipatrulje rutinemæssigt en bil til kontrol af fører og køretøj på Hovedvejen ved Sportsvej. Føreren, en 22-årig kvinde fra København, virkede påvirket, og en alkometertest bekræftede, hun havde drukket for meget. Hun blev anholdt og kørt til Albertslund Politigård, hvor en narkotest også gav udslag. Der blev udtaget blodprøve, og der venter nu et retligt efterspil.

Anholdt for narkokørsel

GLOSTRUP. Lørdag den 6. juni klokken 05.32 blev en politipatrulje opmærksom på en bil, som kørte friskt til. Bilen blev standset på Hovedvejen, hvor føreren, en 30-årig mand fra Brøndby Strand, blev skønnet påvirket af euforiserende stoffer. Han blev anholdt og kørt til blodprøve på Albertslund politigård. Han erkendte.

Kørte påvirket

GLOSTRUP. Fredag den 5. juni klokken 00.21 blev en 25-årig mand fra Glostrup standset i en bil på Sydvestvej af en patruljevogn. Han blev skønnet påvirket af euforiserende stoffer og fundet i besiddelse af lidt hash. På en passager blev også fundet hash. Føreren blev anholdt og kørt til blodprøve på politigården. Han nægtede narkokørsel.

Butikstyveri

GLOSTRUP. Søndag den 7. juni klokken 19.02 modtog vi anmeldelse om at man havde tilbageholdt en mistænkt ung dreng for butikstyveri i et havecenter på Hovedvejen i Glostrup. Da vores patrulje ankom til stedet, blev de forvist en overvågningsvideo, som angiveligt viste butikstyveriet. På grund af drengens unge alder blev de sociale myndigheder og drengens forældre efterfølgende involveret.

