Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 22

Af Jesper Ernst Henriksen

89-årig udsat for tyveri

Glostrup. En politipatrulje kørte tirsdag den 26. maj klokken 13.30 til en anmeldelse om et tyveri sket ved en tøjbutik på Hovedvejen i Glostrup. En 89-årig kvinde stod og kiggede på tøj. Hun opdagede senere, at hendes pung var stjålet fra hendes taske. En mistænkt person beskrives som mand, 50-60 år, kraftig kropsbygning, brun hudfarve, sort hår.

Indbrudstyv fanget

Vallensbæk. Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket torsdag den 28. maj mellem klokken 08.29 og klokken 09.12 på Nørrebred i Vallensbæk. Fra villaen var der stjålet diverse elektronik. Et vidne havde set en mistænkt person forlade stedet. Politipatruljen pågreb senere den mistænkte gerningsmand – en 49-årig mand – og sigtede ham for indbrud. Han erkendte.

I sager om indbrud og tyveri modtager Københavns Vestegns Politi gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.