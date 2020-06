Døgnrapporten

HELE OMRÅDET. Uddrag fra Københavns Vestegns Politis døgnrapport for uge 24

Af Jesper Ernst Henriksen

Bil endte i lygtepæl

Brøndby. Tirsdag den 9. juni klokken 19.25 anmeldte en 53-årig fra Greve, at han med sin bil havde påkørt en lygtepæl. En patrulje kørte til stedet, hvor føreren i et solo-uheld havde mistet herredømmet over bilen på tilkørslen mod Køge Bugt Motorvejen og påkørt en af Vejdirektoratets lygtepæle. Ingen personskade, ringe materielskade.

Kørte narkopåvirket uden kort

Brøndby. Onsdag den 10. juni klokken 01.58 måtte en patrulje anholde en ung mand på 16 år for at føre en bil på Brøndby Møllevej under mistanke for at være narkopåvirket. Patruljen rejste også sigtelser for kørsel uden førerret og for besiddelse af en peberspray.

Kørte bil uden kort

Brøndby. Tirsdag den 9. juni klokken 17.38 gav en patruljes automatiske nummerplade-genkendelsessystem udslag på en forankørende bil. Patruljen standsede bilen til rutinemæssig kontrol af bil og fører, og det viste sig, at føreren, en 50-årig mand fra Brøndby Strand, var frakendt førerretten. Han blev desuden skønnet påvirket og testet for euforiserende stoffer, hvilket afstedkom en anholdelse, en blodprøve og endnu en sigtelse.

Værktøj stjålet fra byggeplads

Glostrup. Onsdag den 10. juni klokken 08.36 blev Københavns Vestegns Politi kontaktet af den ansvarlige på en byggeplads på Valdemar Hansens vej i Glostrup, som oplyste, at der var stjålet værktøj fra byggepladsen i løbet af natten.

På narko og uden kørekort

Vallensbæk. Onsdag den 10. juni klokken 23.45 blev en patruljer opmærksom på en billist på Vallensbæk Torvevej. Da de holdt billisten ind, blev det konstateret, at vedkommende kørte uden at være indehaver af et kørekort. Samtidig valgte patruljen at tjekke bilisten for narko ved hjælp af narkometer. Dette viste udslag for kokain og hash, hvilket billisten blev sigtet for. Han erkendte.

Elektronik stjålet fra bil

Vallensbæk. Onsdag den 10. juni klokken 20.03 modtog politiet en anmeldelse om at en mand havde fået stjålet elektronik fra sin bil der var parkeret på Brøndbyvej i Vallensbæk. Gerningspersonen havde i forbindelse med tyveriet smadret bilens bagrude.

Tyveri fra varevogn

BRØNDBY. Søndag den 14.6 klokken 00.48 modtog vi anmeldelse fra en borger som havde observeret, at to personer havde brudt ind i en varevogn i Hallingparken i Brøndby Strand. Da vores patrulje ankom til stedet kunne det konstateres, at gerningspersonerne var kommet ind efter at have knust bilens siderude.

Narkokørsel

GLOSTRUP. Fredag den 12.6 klokken 20.01 eftersatte en af vores patruljevogne en bil på Smedeland i Glostrup, fordi bilen kørte over for rødt. Bilen fortsatte og stoppede ikke selv om patruljevognen gjorde tegn til standsning. Patruljen mistede kort visuel kontakt med bilen, og da de fandt den igen, var bilen forladt. I bilen fandt politifolkene en joint og senere samme dag fandt patruljen frem til ejeren. Han erkendte narkokørsel, kørsel over for rødt og kørsel selv om han samme periode var frakendt kørekortet.

Spirituskørsel

BRØNDBY. Lørdag den 13. juni klokken 00.41 så en patrulje en bil, der kørte over for rødt. Bilen blev bragt til standsning på Brøndbyøster Boulevard. En alkometertest viste en for høj promille, så føreren af bilen, en 29-årig mand fra Hvidovre, blev sigtet for både spirituskørsel og kørsel frem for rødt lys. Han erkendte begge forhold i øjeblikket.

Kørsel uden førerret

GLOSTRUP. Lørdag den 13. juni klokken 18.00 blev en bil rutinemæssigt bragt til standsning på Brøndbyvestervej i Glostrup. Det viste sig, at føreren af bilen, en 21-årig mand fra Brøndby, ikke havde erhvervet kørekort, så han blev sigtet for kørsel uden førerret.

Anholdt for at køre narkokørsel

BRØNDBY. Fredag den 12. juni klokken 21.20 standsede en patrulje en bil på Brøndbyøster Boulevard til kontrol. Føreren, en 20-årig mand fra Ishøj, havde ikke førerret og blev i øvrigt skønnet påvirket, hvilket udslag på en narkometertest bekræftede. Han blev anholdt og kørt til blodprøve på politigården.

Anholdt for at køre narkokørsel

BRØNDBY. Lørdag den 13. juni klokken 01.10 standsede en patrulje en bil i Gildhøjparken til kontrol. Føreren, en 23-årig mand fra Vallensbæk, blev skønnet påvirket, hvilket en narkometertest bekræftede. Han blev anholdt og kørt til blodprøve. Han blev desuden fundet i besiddelse af lidt hash og nogle receptpligtige piller, hvilket udløste sigtelser for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og lægemiddelloven.

Påkørt bagfra under opbremsning

GLOSTRUP. Lørdag den 13. juni klokken 15 indgik anmeldelse om færdselsuheld på Nordre Ringvej. En bil ført af en 28-årig mand fra Hillerød blev påkørt bagfra ved opbremsning for gult for rødt

